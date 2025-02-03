Экспорт Газпрома в Европу по Турецкому потоку достиг рекорда — Finance.ua

Экспорт Газпрома в Европу по Турецкому потоку достиг рекорда Сегодня 06:22 — Энергетика

В январе 2025 года поставки Газпрома в Европу по газопроводу Турецкий поток после прекращения транзита через Украину достигли исторического максимума, превысив 50 млн куб. м в день.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расчеты, основанные на среднесуточных данных экспорта по Турецкому потоку.

Отмечается, что после прекращения поставок по газопроводу Ямал-Европа и Северный поток и закрытия маршрута транспортировки российского газа через Украину в результате геополитической ситуации у Газпрома осталась единственная ветка в Европу — через Турцию мощностью 15,75 млрд куб. м в год.

В этом году в январе поставки российского газа по Турецкому потоку в Европу в суточном исчислении выросли на 26,8%, до 50,6 млн куб. м в сутки с 39,9 млн куб. м в сутки в январе 2024 года и прибавили 2% по сравнению с предыдущим показателем (49,6 млн куб. м в сутки), следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Газпром, который прежде раскрывал данные об экспорте дважды в месяц, с начала 2023 года прекратил публикацию статистики.

В целом экспорт Газпрома в Европу по нитке Турецкого потока в январе этого года предварительно составил около 1,57 млрд куб. м против 1,24 млрд куб. м годом ранее, в декабре на уровне 1,54 млрд куб. м, следует из расчетов Reuters.

В прошлом году поставки Газпрома в Европу, по расчетам Reuters, выросли на 13% до около 32 млрд кубометров газа с 28,3 млрд куб. м годом ранее. На пике экспорта Газпрома в 2018—2019 годах поставки концерна в Европу превышали 175−180 млрд куб. м, занимая более 80% в структуре продаж газа в дальнее зарубежье.

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