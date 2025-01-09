По «Турецкому потоку» за пять лет транспортировали более 100 миллиардов кубов российского газа — Finance.ua
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По «Турецкому потоку» за пять лет транспортировали более 100 миллиардов кубов российского газа

Энергетика
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За пять лет работы трубопровода «Турецкий поток» в Турцию и страны Европы по нему было транспортировано 104,2 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
«С 1 января 2020 по 31 декабря 2024 по газопроводу „Турецкий поток“ в Турцию поступило около 44,4 млрд кубометров газа, а в Европу — 59,8 млрд кубометров», — сообщает издание.
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Отмечается, что после закрытия газопроводов «Северный поток-1», «Северный поток-2» и «Ямал-Европа», поставлявших природный газ из россии в Европу, и прекращения поставок газа по территории Украины, «Турецкий поток» становится все более важным как единственный транзитный маршрут, который может доставить российский газ в Европу.
Турецкий поток состоит из двух морских «ниток» по 930 километров каждая и двух отдельных сухопутных линий по 142 и 70 километров. Газопровод простирается от Анапы в россии до Киикёя на Фракийском побережье Турции. Трубопровод был готов к подаче газа по состоянию на 31 декабря 2019 года. Его официально открыли 8 января 2020 года.
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Общая пропускная способность газопровода — 31,5 миллиарда кубометров, по 15,75 миллиарда кубометров на каждой из двух ниток. Первая нитка обеспечивает поступление газа в Турцию. По второй нитке газ транспортируется в Европу — от Киикёя до Болгарии.
По материалам:
Укрінформ
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