Германия выдала несколько ордеров на арест по делу «Северных потоков» — Finance.ua

Германия выдала несколько ордеров на арест по делу «Северных потоков» Сегодня 16:30 — Мир

Германия выдала несколько ордеров на арест по делу «Северных потоков»

В Германии было выдано несколько ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», проинформировал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Об этом сообщает Spiegel

Он объяснил, что это стандартная процедура в правовом государстве.

Следует пройти все этапы расследования, и только после вынесения приговора можно будет высказаться по этому поводу, — заметил Гебештрайт.

Источники издания утверждают, что стоимость операции составляла 300 тысяч долларов, финансирование поступало от частных лиц.

Ранее правительство ФРГ акцентировало, что расследование подрыва газопровода Nord Stream является приоритетом для Германии, однако не изменит украинско-германских отношений.

27 сентября в морском управлении Швеции предупредили о двух утечках на газопроводе «Северный поток» в водах Швеции и Дании. В тот же день шведская полиция приступила к расследованию в связи с утечками газа из российского трубопровода «Северный поток» и квалифицировала этот инцидент как возможную диверсию.

Правоохранители Швеции квалифицировали утечки из газопровода Nord Stream как «грубую диверсию».

В материале The Washington Post проинформировали , что Польшу, как и Украину, рассматривали как возможного организатора взрывов, повредивших газопроводы Nord Stream на дне Балтийского моря. Власти страны отвергли подобные предположения.

Впоследствии разведка НАТО заявила , что в москве составляют карту, где отмечены критически важные подводные и наземные системы союзников НАТО. Для этого кремль привлек военные и гражданские разведывательные службы вместе со значительными ресурсами в цифровой, космической, воздушной, наземной и морской отраслях.

После взрывов на «Северных потоках» в москве обвинили «англосаксонских» союзников. На Западе же предполагали, что россия сама причастна к инциденту.

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