Дания закрыла расследование подрыва на «Северных потоках» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дания закрыла расследование подрыва на «Северных потоках»

Мир
45
Дания закрыла расследование подрыва на «Северных потоках»
Дания закрыла расследование подрыва на «Северных потоках», www.politico.eu
Совместное расследование взрывов на «Северных потоках», проводимое полицией Копенгагена и Службой безопасности и разведки Дании (PET), завершено. Расследование закрыли из-за нехватки оснований для возбуждения уголовного дела.
Об этом говорится в заявлении полиции.
«У Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с взрывами «Северного потока-1» и «Северного потока-2», поэтому полиция Копенгагена приняла решение о завершении уголовного расследования взрывов.
Читайте также
Полиция Копенгагена в сотрудничестве с PET проводила расследование взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2″, произошедших вне территориальных вод Дании», — говорится в заявлении.
Расследование пришло к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах. Однако нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании, поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов.
«При этом PET продолжает следить за развитием ситуации и вместе с другими соответствующими органами власти инициирует меры, которые сочтет необходимыми для защиты критической инфраструктуры Дании», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Взрывы на трассах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 г. в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были умышленными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.
  • В марте 2023 года президент Зеленский опроверг причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам не причастен.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.