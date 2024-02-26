Дания закрыла расследование подрыва на «Северных потоках» — Finance.ua

Дания закрыла расследование подрыва на «Северных потоках» Сегодня 17:43 — Мир

Дания закрыла расследование подрыва на «Северных потоках», www.politico.eu

Совместное расследование взрывов на «Северных потоках», проводимое полицией Копенгагена и Службой безопасности и разведки Дании (PET), завершено. Расследование закрыли из-за нехватки оснований для возбуждения уголовного дела.

Об этом говорится в заявлении полиции.

«У Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с взрывами «Северного потока-1» и «Северного потока-2», поэтому полиция Копенгагена приняла решение о завершении уголовного расследования взрывов.

Полиция Копенгагена в сотрудничестве с PET проводила расследование взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2″, произошедших вне территориальных вод Дании», — говорится в заявлении.

Расследование пришло к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах. Однако нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании, поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов.

«При этом PET продолжает следить за развитием ситуации и вместе с другими соответствующими органами власти инициирует меры, которые сочтет необходимыми для защиты критической инфраструктуры Дании», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Взрывы на трассах газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 г. в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были умышленными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам не причастен.



Економічна Правда По материалам:

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