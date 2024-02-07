Швеция завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток» — Finance.ua
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Швеция завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток»

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Швеция завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток»
Швеция завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток»
Шведские власти объявили о завершении расследования произошедшего в прошлом году инцидента с подрывом газопроводов «Северный поток», вызвав значительные сбои в поставках газа в Европу. Так, Швеция заявила, что у нее нет юрисдикции продолжать расследование.
Об этом сообщила в заявлении прокуратуры Швеции.
Прокуратура утверждает, что предварительное расследование дало властям «хорошую картину» инцидента и что не было обнаружено ничего, что указывало бы на причастность Швеции или шведских граждан к взрыву в международных водах.
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Напомним, 26 сентября 2022 года были повреждены три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока-2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: из-за вторжения россии в Украину на него наложены санкции.

Справка Finance.ua:

  • после повреждения из магистралей началась масштабная утечка газа в море и атмосферу;
  • одновременное разрушение труб не может быть случайностью, поэтому правоохранители Германии расследуют инцидент как диверсию. Немецкое правительство предполагает, что диверсии навсегда вывели из строя газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2»;
  • в Пентагоне отвергли все обвинения в причастности США к аварии на газопроводах;
  • в Офисе президента Зеленского убеждены, что диверсию организовала россия, чтобы таким образом лишить Европу газа в преддверии зимы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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