Швеция завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток» — Finance.ua

Швеция завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток» Сегодня 19:46

Швеция завершила расследование подрыва газопроводов «Северный поток»

Шведские власти объявили о завершении расследования произошедшего в прошлом году инцидента с подрывом газопроводов «Северный поток», вызвав значительные сбои в поставках газа в Европу. Так, Швеция заявила, что у нее нет юрисдикции продолжать расследование.

Об этом сообщила в заявлении прокуратуры Швеции.

Прокуратура утверждает, что предварительное расследование дало властям «хорошую картину» инцидента и что не было обнаружено ничего, что указывало бы на причастность Швеции или шведских граждан к взрыву в международных водах.

Напомним, 26 сентября 2022 года были повреждены три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока-2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: из-за вторжения россии в Украину на него наложены санкции.

Справка Finance.ua:

после повреждения из магистралей началась масштабная утечка газа в море и атмосферу;

одновременное разрушение труб не может быть случайностью, поэтому правоохранители Германии расследуют инцидент как диверсию. Немецкое правительство предполагает, что диверсии навсегда вывели из строя газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2»;

в Пентагоне отвергли все обвинения в причастности США к аварии на газопроводах;

в Офисе президента Зеленского убеждены, что диверсию организовала россия, чтобы таким образом лишить Европу газа в преддверии зимы.

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