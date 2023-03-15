E.ON снизила оценку стоимости «Северного потока» до нуля — Finance.ua

E.ON снизила оценку стоимости «Северного потока» до нуля
Компания E.ON, крупнейший в Европе оператор энергетических сетей, снизила до нуля стоимость своей 15,5%-ной доли в газопроводе Nord Stream, который был поврежден в сентябре в результате взрывов.
Об этом сообщает Reuters.
Справедливая стоимость пакета изначально составляла 1,2 млрд евро, но за последний год она постепенно снижалась после того, как Москва прекратила поставки по трубопроводу с началом войны против Украины.
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В конце сентября E.ON оценивала свою долю Nord Stream в 100 млн долларов.
Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Украинские власти опровергают свою причастность к взрывам газопроводов.
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