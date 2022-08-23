Дуда призвал ликвидировать «Северный поток-2» — Finance.ua
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Дуда призвал ликвидировать «Северный поток-2»

Энергетика
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Когда россия воюет против Украины, не должно быть ведения бизнеса со страной агрессором. Газопровод «Северный поток-2» должен быть полностью демонтирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды в ходе саммита Крымской платформы.
«Я хотел бы напомнить, что „Северный поток-2“ начал действовать после захвата Крыма, нет возврата к обычному бизнесу с россией, нет возврата к таким связям, когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории. Изменение политики на Западе — это не просто прекращение „Северного потока-2“, но также полная его ликвидация, демонтаж», — отметил Дуда.

Справка Finance.ua:

  • Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья россии через Балтийское море в Германию. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября 2021 г. в россии заявили о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Его должны были запустить после сертификации.
  • 22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, это ответ на решение россии о признании независимости ЛНР и ДНР.
  • 23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора «Северного потока-2» в ответ на признание россией террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
  • 1 марта оператор «Северного потока-2» обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении россии из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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