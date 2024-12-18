Акции «Газпрома» обвалились до минимума за 16 лет — Finance.ua
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Акции «Газпрома» обвалились до минимума за 16 лет

Фондовый рынок
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Акции «Газпрома» обвалились до минимума за 16 лет
Акции «Газпрома» обвалились до минимума за 16 лет
Акции российского газового гиганта «Газпром» во вторник обвалились до минимума с января 2009 года, упав до 106,1 рубля за штуку.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Это на 2,4% ниже уровня закрытия понедельника.
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В целом, в начале 2024 года ценные бумаги «Газпрома» подешевели на 33,5%.
Акции начали падать около недели назад после заявления Еврокомиссии о том, что в ЕС готовы к прекращению транзита российского газа и не ожидают значительного влияния на цены. Во вторник Еврокомиссия подтвердила Bloomberg, что в ЕС готовы расторгнуть договор на транзит и располагают альтернативными источниками поставок.
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Падение экспорта газа также уменьшило прибыль компании. «Газпром» потерял более 80% европейского экспорта по сравнению с 2021 годом, поставки упали до 28 млрд куб. м — уровня второй половины 1970-х годов.
По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, в ближайшее время диапазон 100−115 руб. за ценную бумагу — это максимум для акций «Газпрома».
По материалам:
Укрінформ
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