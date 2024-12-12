Австрийская OMV расторгла контракт с Газпромом, заключенный до 2040 года — Finance.ua

Австрийская OMV расторгла контракт с Газпромом, заключенный до 2040 года Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Австрийская OMV расторгла контракт с Газпромом, заключенный до 2040 года

Австрийская компания OMV расторгла контракт российским Газпромом, который предусматривал поставки топлива до 2040 года.

Об этом компания объявила в среду вечером.

«OMV разрывает долгосрочное соглашение о поставках природного газа с „Газпром экспорт“. Сейчас OMV больше не имеет никаких контрактов на поставку с „Газпром экспорт“ и не осуществляет коммерческую деятельность в россии», — говорится в пресс-релизе

В компании отметили, что поставки газа не производились с 16 ноября. Расторжение договора OMV объяснила «фундаментальными нарушениями контракта по глазу «Газпром экспорт». Оно вступает в силу немедленно.

Контракт, датированный 2006 годом, был заключен до 2040 года.

«Главный приоритет OMV — всегда быть надежным поставщиком для наших клиентов на всех рынках и во всех странах, где мы работаем. Учитывая эту важную ответственность, мы непрерывно и последовательно реализуем нашу стратегию диверсификации. Сегодня мы можем полагаться на диверсифицированный портфель альтернативных источников газа и таким образом обеспечить безопасность поставок для наших клиентов», — заявил Альфред Штерн, председатель правления и генеральный директор OMV.

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Отмечается, что расторжение контракта с «Газпром экспорт» значительно снижает потенциальный профиль риска OMV Gas Marketing & Trading (OGMT). Объемы поставок по контракту были полностью диверсифицированы за последние три года благодаря альтернативным источникам.

В OMV добавили, что ее газохранилища в Австрии сейчас заполнены примерно на 85%. А также заверили, что компания способна выполнять все контракты, касающиеся альтернативных источников газа.

На ситуацию отреагировал канцлер Австрии Карл Негаммер.

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«россия хотела использовать энергетику как оружие против нас — это не сработало. Газпром не соблюдал соглашения, поэтому OMV немедля останавливает контракт, который должен был действовать до 2040 года. Мы обеспечены энергетикой, потому что хорошо подготовились. Австрия не позволит россии давить на нее», — написал глава правительства в соцсети Х

Укрінформ По материалам:

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