Конфискация австрийской OMV денег «Газпрома» станет прецедентом для Европы, — Bloomberg Сегодня 17:45

Решение австрийской компании OMV прекратить оплату поставок «Газпрому» может стать прецедентом для других стран. Они также стараются сократить свою зависимость от российского газового монополиста.

Об этом сообщает Bloomberg

Юристы говорят, что прецедент может открыть шлюзы для аналогичных действий других фирм, пока дела рассматриваются в международных судах. Компании от итальянской Eni SpA до немецкой RWE AG заявляют, что им принадлежит компенсация расходов на замену поставок, поскольку «Газпром» прекратил поставки части газа в 2022 году.

Как отмечает Bloomberg, компании, которые добиваются компенсации от «Газпрома», вряд ли получат денежную выплату от российского газового гиганта и, как и OMV, будут вынуждены искать альтернативные способы возврата денег.

«Несколько дел находятся на рассмотрении, и в ближайшие месяцы ожидается больше компенсаций», — сказала Агнешка Асон, юрист по энергетике и приглашенный научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

По ее словам, «если европейским импортерам присудят больше компенсаций — а это, скорее всего, так и будет — и хотя некоторые компенсации могут быть выполнены, это будет сильно давить на финансовое положение „Газпрома“».

Возможность новых отключений газа — еще одна причина для трейдеров сомневаться в том, что российские потоки будут продолжаться в Европу еще долго. Также в этом комплексе есть санкции США против «Газпромбанка», который используется европейскими фирмами для оплаты газа, и неопределенность потоков через Украину, когда транзитное соглашение закончится в конце года.

Как отмечает Bloomberg, газ — один из немногих ценных активов, которые у Газпрома все еще есть в Европе. Международные активы компании сократились после национализации Gazprom Germania в разгар энергетического кризиса. Арбитражные решения выносятся в порядке живой очереди, и в Европе, в отличие от США, они имеют срок действия.

Напомним, OMV заявила, что она намерена вычесть из следующего платежа за газ 230 млн евро, которые арбитраж присудил в ее пользу от «Газпром экспорта» в качестве компенсации убытков вследствие нерегулярной поставки газа «Газпром экспорт» в Германию до сентября 2022 года. Эта сумма сравнима с месячной оплатой «Газпрому» за газ.

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