Убытки российского «Газпрома» выросли почти вдвое — Finance.ua

Убытки российского «Газпрома» выросли почти вдвое
Чистый убыток главной компании рф ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБО) в первом полугодии 2024 года составил 480,64 млрд руб. после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года.
Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на отчетность компании.
«Газпром» рассчитывает дивиденды с консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда кроме газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы.
Дивидендная политика предполагает корректировку дивидендной базы на неденежные статьи.
Рост убытков российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа в Европу, в то время как операционные расходы компании остаются высокими.
Напомним:
Поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом «Газпромом» в 2023 году сократились на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров.
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