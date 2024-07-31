Убытки российского «Газпрома» выросли почти вдвое — Finance.ua

Убытки российского «Газпрома» выросли почти вдвое Сегодня 20:27 — Фондовый рынок

Чистый убыток главной компании рф ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБО) в первом полугодии 2024 года составил 480,64 млрд руб. после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года.

Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на отчетность компании.

«Газпром» рассчитывает дивиденды с консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда кроме газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы.

Дивидендная политика предполагает корректировку дивидендной базы на неденежные статьи.

Рост убытков российской газовой монополии в основном обусловлен сокращением поставок газа в Европу, в то время как операционные расходы компании остаются высокими.

Напомним:

Поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом «Газпромом» в 2023 году сократились на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров.

Економічна Правда По материалам:

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