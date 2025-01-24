«Газпром» жалуется на нехватку денег и требует поднять цены на газ для россиян — Finance.ua

«Газпром» жалуется на нехватку денег и требует поднять цены на газ для россиян Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Цены на газ в россии не покрывают потребности «Газпрома» для реализации инвестиционных проектов, заявил начальник стратегического блока «Газпрома» Алексей Сахаров на заседании экспертного совета при Госдуме.

Об этом пишет The Moscow Times.

По мнению Сахарова, цена газа для потребителей должна вырасти, чтобы «Газпром» мог производить газификацию регионов и финансировать необходимые капитальные вложения для развития газовой инфраструктуры.

Сахаров отметил, что действующий уровень цен не обеспечивает необходимое финансирование для этого и может повлиять на надежность газоснабжения в долгосрочной перспективе.

Также он отметил, что необходимо повысить тарифы на транспортировку газа для независимых производителей в три раза. Текущая ставка, замороженная с 2015 года (62,5 рубля за 100 км на 1000 кубометров), не покрывает расходы «Газпрома», которые составляют 109 рублей, а нужная цена — 170 рублей.

После начала войны в Украине правительство россии уже повышало тарифы на газ для населения. В прошлом году цена выросла на 11,2%, а в 2022-м — на 3% летом и на 8,5% в декабре. В 2025 г. планируется очередное повышение на 10,2%, что увеличит общий рост цены газа на 37% с начала войны. Для компаний и жилищно-коммунального хозяйства тарифы возрастут на 21,3%. Отмечается, что это даст дополнительные 33 млрд рублей дохода для «Газпрома».

Напомним, акции «Газпрома» подешевели до 106 рублей — это минимум с 2009 года.

В российском газовом монополисте «Газпром» могут почти вдвое сократить численность сотрудников центрального аппарата — с 4,1 тысячи до 2,5 тысяч человек.

Економічна Правда По материалам:

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