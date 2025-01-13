Санкции США: у «Газпрома» есть 45 дней, чтобы выйти из сербской нефтекомпании NIS — Finance.ua
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Санкции США: у «Газпрома» есть 45 дней, чтобы выйти из сербской нефтекомпании NIS

Фондовый рынок
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Санкции США: у «Газпрома» есть 45 дней, чтобы выйти из сербской нефтекомпании NIS
Санкции США: у «Газпрома» есть 45 дней, чтобы выйти из сербской нефтекомпании NIS
В связи с новыми санкциями США против российского нефтяного сектора, компании «Газпром Нефть» предоставлено 45 дней для выхода из состава владельцев сербской нефтяной компании NIS.
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет Reuters.
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NIS сейчас принадлежит преимущественно «Газпром Нефти», владеющей 50% акций, и «Газпрому», имеющему 6,15% акций.
В пятницу администрация Байдена ввела самый масштабный пакет санкций, направленных на доходы россии от нефти и газа.
Это сделано с целью поддержки Киева и предоставления новой администрации Дональда Трампа рычагов влияния на достижение мира в Украине.
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«Они требуют от нас полного выхода россиян из NIS, не сокращения, а именно устранения», — отметил Вучич. Он добавил, что балканской стране дали срок до 10 марта для завершения соглашения с россиянами.
Напомним, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний россии «Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз», а также провайдеров страхования судов «Ингосстрах» и «Альфастрахование».
По материалам:
Економічна Правда
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