В США за нарушение санкций конфисковали недвижимость российского олигарха — Finance.ua

В США за нарушение санкций конфисковали недвижимость российского олигарха
Министерство юстиции США заявило о конфискации в Майами недвижимости, принадлежащей российскому олигарху Виктору Перевалову, за нарушение американских санкций против рф.
Об этом сообщил Минюст США.
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«Министерство юстиции объявило, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным распоряжением о конфискации, вынесенном 7 января, оно обеспечило конфискацию двух роскошных квартир в Майами, которые обслуживались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против россиянина Виктора Перевалова», — отметили в министерстве.
Общая стоимость конфискованной собственности — примерно 1,8 млн долларов США.
Отмечается, что 26 января 2018 года Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против российского олигарха Виктора Перевалова и других после российского вторжения в Крым.
Перевалов — соучредитель российской строительной компании «ВАД», которая занималась строительством трассы «Таврида» во временно оккупированном россией Крыму.
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