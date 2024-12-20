Обслуживание арестованной яхты российского олигарха обошлось США в 30 млн долларов — WP Сегодня 18:00 — Мир

Обслуживание арестованной яхты российского олигарха обошлось США в 30 млн долларов — WP

За два с половиной года ареста суперъяхты Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова США потратили около 30 млн долларов на ее содержание. Яхту планировали продать и передать деньги Украине.

Об этом говорится в публикации The Washington Post

Отмечается, что 2 июня 2022 года правительство Соединенных Штатов потратило более 12 тысяч долларов на очистку корпуса Amadea. Шесть дней спустя за средства налогоплательщиков купили продукты на 52 тысячи долларов для 30 членов экипажа этого судна.

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Еще через пять дней за 277 тысяч долларов для яхты закупили 52 800 галлонов горючего перед ее путешествием из Фиджи в Сан-Диего, где яхту в течение двух лет содержат на средства американцев.

Издание получило в распоряжение более 1300 страниц документов, в которых подробно описано, как правительство США содержало российскую суперъяхту стоимостью 325 миллионов долларов с момента ее ареста на Фиджи в мае 2022 года.

WP отмечает, что тогда арест яхты преподносился как «большая победа» в экономической войне президента Джо Байдена против российского диктатора владимира путина после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соединенные Штаты утверждали, что яхта принадлежит российскому магнату-золотодобытчику Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями с 2018 года в рамках более широкой кампании США против союзников путина, и добивались ее скорой продажи.

Ожидалось, что вырученные средства будут переданы Украине на ее оборону. Однако яхта Amadea до сих пор не принесла никаких средств для Украины — и ее арест имел определенный минус — десятки миллионов долларов на обслуживание, оплаченные из средств налогоплательщиков США, пишет издание.

До этого времени эти расходы оставались в основном скрытыми от общественности. Однако документы, полученные газетой, а также федеральные судебные материалы свидетельствуют, что США потратили около 30 миллионов долларов на содержание Amadea с момента ее ареста. Эту цифру позже подтвердила представитель Министерства юстиции.

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По данным Министерства юстиции, США арестовали активы кремлевских олигархов на сумму около 650 миллионов долларов. Однако большинство этой суммы происходит от Amadea и Tango — еще одной российской суперъяхты, за содержание которой платят американские налогоплательщики. Правительство тоже не смогло ее продать.

По данным издания, правительство США потратило 30 млн долларов на:

12 458 долларов ушло в июне 2022 года на очистку корпуса суперъяхты;

52 717 долларов тогда же потратили на мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, специи и другие продукты для 30 членов экипажа;

277 200 долларов власти США заплатили за топливо на переход яхты с Фиджи в Сан-Диего;

не менее 3000 долларов на авиаперелеты;

более 4000 долларов было потрачено на номера в отеле Wailoaloa Seascape на Фиджи;

тысячи долларов ушли на аренду автомобилей на Фиджи;

неназванные суммы пошли на поддержку бассейна, шелковых ковров и мебели с шелковой обивкой «в постоянно кондиционированной среде», регулярное плановое мытье яхты, обслуживание яхты специализированной командой с оплатой проживания;

свыше 1000 долларов стоил iPhone 11 для капитанского мостика корабля;

988 долларов стоила униформа для экипажа;

1216 долларов было потрачено в феврале 2023 года на туалетные ершики и держатели.

Отмечается, что власти США не могут конфисковать Amadea или другие активы попавших под санкции российских олигархов, пока суд не признает, что они были использованы в рамках федерального преступления.

WP объясняет, что рассмотрение вопроса об изъятии таких активов может длиться годами. До принятия решения содержанием яхты занимается правительство США. Существует вероятность, что Соединенные Штаты будут вынуждены вернуть яхту Керимову без какой бы то ни было компенсации, добавляет издание.

Несмотря на большие затраты, стоимость актива уменьшается. Во время ареста яхта оценивалась в 325 млн долларов. По данным федерального суда, ее стоимость в настоящее время составляет 230 млн долларов.

НВ По материалам:

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