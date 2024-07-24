Брошенную суперъяхту российского олигарха «отдали даром» — сумма Сегодня 11:12

Брошенную суперъяхту российского олигарха «отдали даром» — сумма

У суперъяхты Alfa Nero, более двух лет тому назад брошенной в Карибском море, появился новый владелец. 81-метровое судно продано за 40 миллионов долларов.

Издание Bloomberg пишет, что продажа стала последней попыткой положить конец многолетней саге об Alfa Nero. российский олигарх бросил роскошную яхту на Антигуа в марте 2022 года после того, как против него были введены санкции со стороны Минфина США. Затем технологический миллиардер Эрик Шмидт попытался купить ее на аукционе, но отказался от этой затеи, когда продажа превратилась в юридические склоки.

Тем временем судно стояло в гавани Фалмута на Антигуа, ее содержанием занимался экипаж, что обходилось более 100 тысяч долларов в месяц.

Новый владелец Alfa Nero заплатит 40 миллионов долларов, что гораздо меньше, чем 67,6 миллиона долларов, которые Шмидт, бывший генеральный директор Google, предложил в прошлом году.

«Она стоит не 40 миллионов, а гораздо больше», — говорит Ричард Хиггинс, брокер из Northrop & Johnson, представлявший интересы покупателя. «Им (семье Гурьева — УНИАН) нужно было продать яхту».

По словам Хиггинса, новый владелец — европеец и, вероятнее всего, выставит Alfa Nero на чартерный рынок.

В то же время Рональд Сандерс, посол Антигуа и Барбуды в США, заявил, что «новый владелец Alfa Nero не внесен в санкционный список какой-либо страны или учреждения».

Alfa Nero — одна из более чем дюжины суперъяхт, застрявших в портах по всему миру после того, как полномасштабное вторжение россии в Украину в 2022 году повлекло за собой серию экономических санкций против российских олигархов. Многие из этих судов застряли в неопределенности на фоне дорогостоящих юридических споров и растущих расходов на содержание.

Находящийся под санкциями российский миллиардер Андрей Гурьев изначально купил Alfa Nero в 2014 году за 120 миллионов долларов, заявили в Министерстве финансов США, но Гурьев отрицает. Позже его дочь Юлия Гурьева-Мотлохова заявила о своих правах на яхту, что привело к судебному спору.

УНІАН По материалам:

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