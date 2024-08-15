Итальянские судостроители продолжают производить яхты для российских богачей — Finance.ua

Итальянские судостроители продолжают производить яхты для российских богачей Сегодня 19:42 — Мир

Итальянские судостроители продолжают производить яхты для российских богачей

российские олигархи, несмотря на санкции, остаются среди клиентов итальянских компаний, выпускающих роскошные яхты.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Издание отмечает, что, несмотря на введенные после начала войны ограничения, россияне, «вооружившись» паспортами других государств (например, Кипра или Мальты), по-прежнему «могут относительно легко передвигаться» по миру.

Годовой оборот производителей яхт из судостроительного кластера на севере Тосканы достигает 8 млрд евро, и большая его часть приходится на экспорт. Местные судостроители выполняют более половины общемирового объема заказов на яхты длиной более 24 метров.

Neue Zürcher Zeitung напоминает, после введения санкций из-за войны в Украине Италия конфисковала как минимум четыре суперъяхты, принадлежащие россиянам, включая 140-метровую «Шехерезаду», построенную на немецкой верфи Lürssen в 2020 году и стоявшую в Марина-ди-Каррара на техническом обслуживании. По неподтвержденной информации, судно стоимостью $650 млн принадлежит диктатору владимиру путину.

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Аналогично были изъяты яхты российских подсанкционных олигархов Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова. По данным издания, содержание, страхование и обслуживание конфискованных яхт стоит властям Италии примерно в 40 млн евро ежегодно. При этом владельцы изъятого имущества обратились в итальянский суд с исками, отрицающими решение власти.

Итальянские судостроители не хотят комментировать свою работу с россиянами, но убеждают, что они продолжают заказывать яхты, хотя и не так активно, как прежде. «Наши клиенты не страдают от более высоких процентных ставок или экономических и геополитических кризисов. Вы можете позволить себе приобрести наши суда по средней цене 12 миллионов евро», — цитирует Neue Zürcher Zeitung слова генерального директора Sanlorenzo Group Массимо Перотти.

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Мишель Депрати, гендиректор верфи со 170-летней историей Baglietto, заявил, что компания обеспечена заказами до 2027 года. «Мы работаем на полную мощность», — утверждает он. По его словам, объем заказов в компании составляет 500 млн евро, годовой объем продаж — 140 млн евро, а валовая прибыль превышает 15%.

Что касается покупателей, Депрати предпочел не комментировать — лаконично отметив, что это преимущественно бизнесмены. «Около 40% клиентов приезжают из Европы и Северной Америки», — уточнил он.

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Кстати, люксовые яхты российских подсанкционных олигархов можно взять в аренду. На рынке аренды роскошных яхт сейчас выставлены четыре суперъяхты, построенные для российских заказчиков. Самую дорогую Flying Fox, которую связывали с владельцем аэропорта Домодедово Дмитрием Каменяром, можно взять в чартер за €4 млн в неделю. Мегаяхта Axioma, ранее принадлежавшая бывшему совладельцу «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и близкому другу путина Дмитрию Пумпянскому, обойдется в аренду на летний сезон за €660 тыс. в неделю.

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