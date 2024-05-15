Яхта Медведчука получила статус украинского судна — Finance.ua

Яхта Медведчука получила статус украинского судна
Яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию.
Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
«Совместными усилиями Агентства по розыску и менеджменту активов и Администрации судоходства арестованная люксовая 92-метровая яхта Royal Romance приобрела статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины», — говорится в сообщении.
По информации главы Администрации судоходства Евгения Игнатенко, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию (ИМО).
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«Это исторический момент для нашей страны. Первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за рубежом, получил государственную регистрацию в Украине. Это будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступлению средств от реализации в государственный бюджет Украины», — подчеркнул Игнатенко.
Напомним, аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды), победивший в конкурсе Национального агентства по розыску и менеджменту активов по реализации арестованной яхты Royal Romance, отказался от подписания договора об организации торгов.
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