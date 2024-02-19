Украина продаст яхту Медведчука: Кабмин принял решение — Finance.ua
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Украина продаст яхту Медведчука: Кабмин принял решение

Казна и Политика
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Украина продаст яхту Медведчука: Кабмин принял решение
Украина продаст яхту Медведчука: Кабмин принял решение
Арестованная 92-метровая яхта обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука Royal Romance будет продана, а деньги от сделки получит Украина. Физически судно находится в Хорватии, а его реализация должна пройти через онлайн-аукционы «Прозорро.Продажи».
Разрешение на продажу яхты дал Кабинет Министров Украины на заседании 16 февраля. Формально яхтой распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА), которое и предложило правительству продать судно, сообщила пресс-служба агентства.
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«Кабинет министров Украины согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии. Проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, которое находится за рубежом и передано АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины. Такое согласование оформлено соответствующим протокольным решением», — говорится в сообщении.
Все вырученные от продажи средства будут направлены непосредственно в государственный бюджет Украины. Начальная стоимость судна оценивалась в сумму более 200 млн долларов.
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Продажа судна должна пройти на площадке «Прозорро». Дело в том, что еще в ноябре-2023 Кабинет министров принял постановление, которое теперь предусматривает реализацию арестованных активов в управлении АРМА именно через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе «Прозорро.Продажи».
92-метровая Royal Romance — одна из пяти крупнейших яхт в мире, которые используются исключительно для нужд их владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расход топлива такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.
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Яхта Royal Romance была арестована в Хорватии 16 марта 2023 года. Решение о передаче яхты в управление АРМА принял Лычаковский районный суд Львова. В определении суда сразу было указано, что яхта будет продана.
При этом суд города Сплит в Хорватии принял решение передать яхту Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Как отмечала глава АРМА Елена Дума, если судно удастся продать, эта сделка станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом.
По материалам:
Укрінформ
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