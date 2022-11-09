Германия с яхты российского олигарха конфисковала картины на €5 млн — Finance.ua

Германия с яхты российского олигарха конфисковала картины на €5 млн
В Германии из арестованной яхты Dilbar, принадлежащей российскому олигарху Алишеру Усманову, конфисковали картины общей стоимостью 5 млн евро.
Об этом говорится в совместном расследовании изданий NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung.
Яхта была задержана в Гамбурге в рамках санкций в марте 2022 года. Следователи при обыске конфисковали 30 картин. Среди изъятых картин есть полотна известных художников, например, Марка Шагала.
Решение об аресте картин было принято в соответствии с законом о применении санкций: Усманов должен был сообщить властям Германии обо всех своих активах в стране, это касалось и картин, однако он этого не сделал.
Как отмечает издание, осенью 2021 года Dilbar доставили в сухой док на верфи в Гамбурге для капитального ремонта. На время работы произведения искусства и другие ценные вещи хранились на складе компании-экспедитора.
Следователи выяснили, что Dilbar через цепочку оффшорных компаний находился в «доверительном управлении» в трасте, принадлежавшем сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой.
В сентябре немецкая полиция провела обыски в имении Усманова на озере Тегернзее в Баварии. Сообщалось, что во время обыска на вилле следователи обнаружили четыре яйца Фаберже.
Изысканно украшенные золотые яйца, густо усыпанные драгоценными камнями и жемчугом, были изготовлены между 1885 и 1917 годами придворным ювелиром русского царя. Говорят, что Питер Карл Фаберже сделал 52 таких яйца в Санкт-Петербурге, большинство из которых сейчас находятся в музеях и частных коллекциях, но шесть считаются утерянными.
Олигарх заявил, что яйца не являются оригиналами царских времен, а копиями, якобы купленными в качестве подарков друзьям на его родине в Узбекистане.
Der Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры ФРГ также сообщил об обысках по делу Усманова в филиалах крупнейшего швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене. По некоторым данным, с 2014 по 2022 год Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов с доходов и подарков на 555 млн евро. Также Усманов мог скрывать от немецких налоговых органов значимые дивиденды от собственных акций в россии.
Алишер Усманов отрицает свою связь с изъятыми картинами, яхтой и виллой. По словам представителя олигарха, это имущество принадлежит фондам, которые он не контролирует.
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