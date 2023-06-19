Экс-гендиректор Google купил конфискованную яхту российского олигарха — Finance.ua

Экс-гендиректор Google купил конфискованную яхту российского олигарха Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Экс-гендиректор Google купил конфискованную яхту российского олигарха

Бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт приобрел на аукционе суперяхту «Альфа Неро», конфискованную властями Антигуа и Барбуды.

Об этом сообщает Голос Америки

Шмидту она досталась за $67,6 миллиона.

По данным Минфина США, судно принадлежало российскому миллиардеру Александру Гурьеву, попавшему под международные санкции. Сам он это отрицал.

Власти Соединенных Штатов утверждали, что Гурьев купил яхту в 2014 году за 120 миллионов долларов. Он говорил, что только арендует ее.

81-метровая яхта находится в Антигуа и Барбуде с февраля 2022-го, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В марте 2023 года власти островного государства заявили, что продадут ее, если ее хозяин не будет найден.

В конце августа 2022 года на аукционе на Гибралтаре была продана суперяхта «Аксиома», которую связывали с российским миллиардером Дмитрием Пумпьянским, попавшим под санкции. Судно оценивалось в 75 миллионов долларов. Сумма покупки и имя покупателя не были названы.

63-летний Андрей Гурьев — бывший генеральный директор химического холдинга «Фосагро». Его состояние до введения санкций журнал Forbes оценивал в 6 миллиардов долларов. После попадания в списки санкций он был вынужден покинуть пост главы компании и передать ее акции семье.

68-летний Эрик Шмидт был генеральным директором Google в 2001—2011 годах, входил в совет директоров Apple и крупных IT-компаний, а также в попечительский совет российского фонда «Сколково». В 2023 году Forbes оценил его состояние в 16,2 миллиарда долларов.

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