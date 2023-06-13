Представлен 80-метровый концепт суперяхты-катамарана в стиле Гэтсби (фото) — Finance.ua

Представлен 80-метровый концепт суперяхты-катамарана в стиле Гэтсби (фото) Сегодня 18:31 — Фондовый рынок

Представлен 80-метровый концепт суперяхты-катамарана в стиле Гэтсби (фото)

Предположим, что вам нравится дизайн автомобилей 1920-х годов и вы хотите сделать заявление в стиле Гэтсби на следующем Гран-при Монако. Или, возможно, вы хотите найти логово в открытом море, достойное злодея из «Джеймса Бонда». Если ответ на любой из этих сценариев «да, пожалуйста», тогда у Andy Waugh Yacht Design есть кое что для вас.

80-метровый или 262-футовый концепт катамарана, который получил название Decadence, вдохновлен достижениями автомобильной и авиационной промышленности 1920-х годов. Это похоже на Auburn Speedster или Mercedes-Benz SSK 1930 года выпуска «Граф Тросси». Но, по словам дизайнерской фирмы, это «иллюстрирует потенциал формы корпуса SWATH», которая относится к концепции малокорпусных судов с двумя корпусами.

В основе конструкции катамаран с погруженными цилиндрическими корпусами, прикрепленными к центральному корпусу с помощью «ходулей» минимального сечения. Она предлагает преимущества нескольких технических разработок, в том числе примерно 70-процентное уменьшение движений наклона и крена по сравнению с традиционной яхтой для большего комфорта и безопасности. Предлагая при этом «уникальные и увлекательные эстетические возможности, которые предстоит полностью реализовать в секторе роскошных суперяхт», по словам дизайнерской фирмы.

Основной проблемой конструкции является большая ширина, из-за которой было бы трудно ориентироваться в тесных рамках многих пристаней или найти подходящий причал. По словам фирмы, размер Decadence и устойчивость корпуса SWATH «освобождают от необходимости укрываться от неблагоприятных погодных условий». Кроме того, суперяхта будет иметь емкость для двух катеров длиной до 45 футов для перевозки людей и груза на берег и с него.

Andy Waugh Yacht Design известен своими экстравагантными дизайнами, расширяющими границы индустрии суперяхт. Однако дизайн Decadence в форме лодочного хвоста, возможно, является его наиболее эпатажной концепцией.

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