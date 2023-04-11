Страны, арестовавшие российские яхты, вынуждены платить очень дорого за их обслуживание — Finance.ua

Страны, арестовавшие российские яхты, вынуждены платить очень дорого за их обслуживание Сегодня 19:44 — Мир

Страны, арестовавшие российские яхты, вынуждены платить очень дорого за их обслуживание

Яхты российских олигархов, арестованные в рамках санкций, нужно поддерживать в хорошем состоянии. Поэтому арестовавшие или конфисковавшие их страны вынуждены платить миллионы евро.

Об этом пишет RFI со ссылкой на franceinfo.

Наиболее показателен случай с яхтой А, самым большим в мире парусником, которая уже год стоит в порту Триеста, потому что ее настоящий владелец, вероятно российский бизнесмен Андрей Мельниченко, не может быть идентифицирован. Судно, цена покупки которого оценивалась в 417 млн евро, уже обошлось итальянским налогоплательщикам более чем в 7 млн евро.

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Доминиканской Республике также приходится платить за обслуживание одного из таких судов — около 10% от общей стоимости. Некоторые из яхт оснащены противоракетными радарами, другие имеют собственные подлодки или выдвижные вертолетные площадки, говорит franceinfo Алекс Финли, бывший агент ЦРУ, которая сегодня занимается отслеживанием таких яхт.

«Все эти технологии нуждаются в поддержке. Не обязательно, чтобы все работало идеально, но эти устройства должны быть безопасны для портового персонала и экипажа», — отмечает она.

Члены экипажа таких судов наиболее часто становятся заложниками роскошных яхт, отмечает franceinfo. Именно такая ситуация с моряками 86-метровой яхты Amore Vero, принадлежащей российскому миллиардеру Игорю Сечину и пришвартованной в Ла-Сьйота, на Лазурном берегу. Но в этом случае техническое обслуживание все еще производится через одну из подставных компаний владельца, пишет franceinfo.

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Франция объявила об аресте яхты Игоря Сечина более года назад, почти сразу после начала полномасштабного вторжения. В июне того же года прокуратура Марселя начала расследование по Amore Vero.

Напомним, в ноябре прошлого года о чрезвычайно высокой стоимости обслуживания арестованных российских яхт уже писало агентство Bloomberg — в частности, о 140-метровой суперяхте Scheherazade, приписываемой российскому диктатору путину и конфискованной в Италии.

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