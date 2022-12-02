Яхту Медведчука продадут на аукционе: деньги пойдут Украине — Finance.ua
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Яхту Медведчука продадут на аукционе: деньги пойдут Украине

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Фото: The Guardian
Фото: The Guardian
Арестованная в начале года в Хорватии яхта подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука будет продана на аукционе. Вырученные средства пойдут в пользу Украины.
Об этом сообщает The Guardian.
Xорватский суд постановил, что 92,5-метровую яхту Медведчука Royal Romance следует передать Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Агенты АРМА прилетели в Хорватию и осмотрели арестованную яхту, принадлежащую членам семьи народного депутата и одного из лидеров запрещенной в Украине политической силы ОПЗЖ.
«АРМА разыскивала указанный актив в рамках уголовного производства, а затем после наложения ареста получила элитное имущество для сохранения экономической ценности путем продажи его на аукционах», — пояснили в агентстве.
Это будет первая подобная продажа от имени народа Украины после того, как западные правительства ввели ограничения на активы сотен олигархов после вторжения россии в Украину в феврале.
Напомним, что агенты Федерального бюро расследований США уже провели обыски на яхте Виктора Медведчука в Хорватии.
Ранее также стало известно, что суд наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи нардепа Виктора Медведчука.
По материалам:
РБК-Україна
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