0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пузырь ИИ в Китае лопнул: акции технологических компаний падают

Фондовый рынок
207
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В Китае лопнул биржевой пузырь вокруг искусственного интеллекта. Менее чем за четыре месяца индекс STAR50, включающий ведущие китайские компании в сфере ИИ и полупроводников, упал на 40%. Совокупная рыночная стоимость компаний сократилась примерно на $480 млрд.
Об этом пишет Reuters.

Почему падают китайские акции

Падение прервало двухлетний рост китайского фондового рынка, начавшийся после объявления правительством мер экономического стимулирования. Власти стремились привлечь больше частных сбережений на фондовый рынок и создать условия для стабильного роста вместо привычных циклов резких подъемов и падений.
Однако теперь инвесторы опасаются, что распродажа акций может продлиться.
Одной из причин падения стали опасения спроса на технологии искусственного интеллекта и возможных ограничений на экспорт китайского оборудования.
Дополнительное давление создало высокие оценки компаний и налоговые платежи. По данным Goldman Sachs, на акции компаний, связанных с ИИ, приходится 42% рыночной капитализации Китая и 57% объемов торгов на материковом рынке и в Гонконге.
Место для вашей рекламы

Какие китайские технологические компании потеряли больше всего

Среди компаний, чьи акции подверглись значительному падению, оказались производитель роботов Unitree и производитель чипов CXMT.
Акции Unitree потеряли половину стоимости с начала торгов в августе, а CXMT подешевела более чем на четверть за последний месяц. Это произошло, несмотря на ажиотаж вокруг IPO обеих компаний: Unitree во время размещения привлекла спрос, который в 8000 раз превысил предложение, а IPO CXMT стало крупнейшим в Китае по объему привлеченных средств в секторе полупроводников.
Акции производителей полупроводников MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology также лишились примерно половины стоимости от июльских уровней.
Падение коснулось и производителей оптических компонент Zhongji Innolight и Eoptolink Technology. Их акции снизились примерно на 60% пиковых значений июня и июля. Дополнительным риском стали возможные ограничения США на поставку их продукции в американские центры обработки данных.
Несмотря на обвал, китайские акции по некоторым оценкам остаются дорогими. Рыночная стоимость компаний индекса STAR50 примерно в 100 раз превышает их совокупную годовую прибыль. Для сравнения, у Nasdaq 100 это соотношение составляет около 30 к 1.
Некоторые инвесторы считают падение возможностью для покупки акций, однако другие ожидают дальнейшего снижения цен. По мнению участников рынка, китайские производители чипов и поставщики оборудования для ИИ наконец могут столкнуться с ценовой конкуренцией, которая еще больше снизит их прибыльность.
По материалам:
mezha.media
ИИАкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems