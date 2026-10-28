Пузырь ИИ в Китае лопнул: акции технологических компаний падают

В Китае лопнул биржевой пузырь вокруг искусственного интеллекта. Менее чем за четыре месяца индекс STAR50, включающий ведущие китайские компании в сфере ИИ и полупроводников, упал на 40%. Совокупная рыночная стоимость компаний сократилась примерно на $480 млрд.
Почему падают китайские акции
Падение прервало двухлетний рост китайского фондового рынка, начавшийся после объявления правительством мер экономического стимулирования. Власти стремились привлечь больше частных сбережений на фондовый рынок и создать условия для стабильного роста вместо привычных циклов резких подъемов и падений.
Однако теперь инвесторы опасаются, что распродажа акций может продлиться.
Одной из причин падения стали опасения спроса на технологии искусственного интеллекта и возможных ограничений на экспорт китайского оборудования.
Дополнительное давление создало высокие оценки компаний и налоговые платежи. По данным Goldman Sachs, на акции компаний, связанных с ИИ, приходится 42% рыночной капитализации Китая и 57% объемов торгов на материковом рынке и в Гонконге.
Какие китайские технологические компании потеряли больше всего
Среди компаний, чьи акции подверглись значительному падению, оказались производитель роботов Unitree и производитель чипов CXMT.
Акции Unitree потеряли половину стоимости с начала торгов в августе, а CXMT подешевела более чем на четверть за последний месяц. Это произошло, несмотря на ажиотаж вокруг IPO обеих компаний: Unitree во время размещения привлекла спрос, который в 8000 раз превысил предложение, а IPO CXMT стало крупнейшим в Китае по объему привлеченных средств в секторе полупроводников.
Акции производителей полупроводников MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology также лишились примерно половины стоимости от июльских уровней.
Падение коснулось и производителей оптических компонент Zhongji Innolight и Eoptolink Technology. Их акции снизились примерно на 60% пиковых значений июня и июля. Дополнительным риском стали возможные ограничения США на поставку их продукции в американские центры обработки данных.
Несмотря на обвал, китайские акции по некоторым оценкам остаются дорогими. Рыночная стоимость компаний индекса STAR50 примерно в 100 раз превышает их совокупную годовую прибыль. Для сравнения, у Nasdaq 100 это соотношение составляет около 30 к 1.
Некоторые инвесторы считают падение возможностью для покупки акций, однако другие ожидают дальнейшего снижения цен. По мнению участников рынка, китайские производители чипов и поставщики оборудования для ИИ наконец могут столкнуться с ценовой конкуренцией, которая еще больше снизит их прибыльность.