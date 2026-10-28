Пузырь ИИ в Китае лопнул: акции технологических компаний падают

В Китае лопнул биржевой пузырь вокруг искусственного интеллекта. Менее чем за четыре месяца индекс STAR50, включающий ведущие китайские компании в сфере ИИ и полупроводников, упал на 40%. Совокупная рыночная стоимость компаний сократилась примерно на $480 млрд.

Об этом пишет Reuters.

Почему падают китайские акции

Падение прервало двухлетний рост китайского фондового рынка, начавшийся после объявления правительством мер экономического стимулирования. Власти стремились привлечь больше частных сбережений на фондовый рынок и создать условия для стабильного роста вместо привычных циклов резких подъемов и падений.

Однако теперь инвесторы опасаются, что распродажа акций может продлиться.

Одной из причин падения стали опасения спроса на технологии искусственного интеллекта и возможных ограничений на экспорт китайского оборудования.

Дополнительное давление создало высокие оценки компаний и налоговые платежи. По данным Goldman Sachs, на акции компаний, связанных с ИИ, приходится 42% рыночной капитализации Китая и 57% объемов торгов на материковом рынке и в Гонконге.

Какие китайские технологические компании потеряли больше всего

Среди компаний, чьи акции подверглись значительному падению, оказались производитель роботов Unitree и производитель чипов CXMT.

Акции Unitree потеряли половину стоимости с начала торгов в августе, а CXMT подешевела более чем на четверть за последний месяц. Это произошло, несмотря на ажиотаж вокруг IPO обеих компаний: Unitree во время размещения привлекла спрос, который в 8000 раз превысил предложение, а IPO CXMT стало крупнейшим в Китае по объему привлеченных средств в секторе полупроводников.

Акции производителей полупроводников MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology также лишились примерно половины стоимости от июльских уровней.

Падение коснулось и производителей оптических компонент Zhongji Innolight и Eoptolink Technology. Их акции снизились примерно на 60% пиковых значений июня и июля. Дополнительным риском стали возможные ограничения США на поставку их продукции в американские центры обработки данных.

Несмотря на обвал, китайские акции по некоторым оценкам остаются дорогими. Рыночная стоимость компаний индекса STAR50 примерно в 100 раз превышает их совокупную годовую прибыль. Для сравнения, у Nasdaq 100 это соотношение составляет около 30 к 1.