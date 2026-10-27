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Scania открывает новый завод в Китае — детали

Фондовый рынок
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Scania открывает новый завод в Китае — детали
Scania открывает новый завод в Китае — детали
Рекордно высокие цены на горючее ускоряют переход на электрические грузовики на крупнейших мировых рынках грузовых перевозок.
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Шведский производитель тяжелых грузовиков Scania пытается успеть по спросу, открывая новый завод в Китае.
По словам генерального директора Scania Кристиана Левина, компания планирует начать производство электрических грузовиков на своем новом сборочном заводе в городе Жугао (Китай, провинция Цзянсу), как только получит соответствующую лицензию.
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Левин отметил, что, по его прогнозам, к началу 2027 года на долю электрических грузовиков придется половина китайского рынка.
«Нам пришлось ускорить реализацию этих планов, — пояснил Левин. — В Китае получение разрешений на разные виды деятельности — обычно достаточно сложный процесс, но нельзя не признать: все продвигается гораздо быстрее, чем мы могли себе представить».
В первой половине 2026 года продажи электрических магистральных тягачей в Китае выросли почти на 80% по сравнению с 2025 годом. Ожидается, что в этом году на них придется более 30% от общего объема проданных тяжелых грузовиков, причем темпы роста продолжают увеличиваться.
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Компания Scania построила завод в Жугао в прошлом году; это первое предприятие в Китае, полностью принадлежащее группе Traton. Завод будет обслуживать рынок Китая и другие азиатские рынки, а на одних и тех же сборочных линиях здесь можно выпускать как традиционные дизельные грузовики, так и модели с электрическим приводом.
По материалам:
Autogeek
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