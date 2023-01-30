В Хорватии завершили расследование по исчезновению яхты российского олигарха, есть задержанные — Finance.ua

В Хорватии завершили расследование по исчезновению яхты российского олигарха, есть задержанные Сегодня 12:30

В Хорватии сотрудники полицейских управлений Шибеник-Книн и Сплит-Далмация в сотрудничестве с Управлением криминальной полиции завершили уголовное расследование по делу об исчезновении яхты Irina VU российского подсанкционного олигарха Алишера Усманова.

Об этом заявил спикер управления полиции Шибеник-Книн Шиме Павич в комментарии хорватскому каналу HRT

По его словам, следствие установило наличие обоснованного подозрения в отношении четырех граждан Хорватии в нарушении ими закона о международных ограничениях. Прокуратура Шибеника открыла по ним уголовные производства.

«В ходе уголовного расследования было установлено, что 58-летний мужчина, являющийся первым подозреваемым как капитан, устроил трех других людей в возрасте от 34 до 50 лет вместе с двумя другими в качестве пассажиров на судно Irina VU. Они вышли в международные воды в октябре 2022 года. Капитан был уведомлен о международной мере по ограничению активов», — отметил Павич.

В ходе допроса задержанные заявили, что не знали о задержании яхты, а также утверждали, что на судне не было никакой пломбы, которую ставят, когда его опечатывают.

Напомним, в январе стало известно, что 35-метровая яхта Irina VU стоимостью около пяти миллионов евро отплыла из порта Бетина еще 6 октября 2022 года, а через три дня — прибыла в турецкий порт Дидим, где стала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.

Зато в Бетину заплыла почти идентичная яхта, которая, по словам источников СМИ, должна была делать вид перед общественностью и официальными структурами, что Irina VU все еще находится в хорватском порту.

Яхту Irina VU связывают с семьей российского металлургического магната Алишера Усманова. Вероятно, она формально зарегистрирована на его жену.

В связи с исчезновением судна в Хорватии отстранили нескольких чиновников — руководителя департамента безопасности навигации министерства и еще двух местных чиновников, которые, как утверждают, действовали неумышленно.

Економічна Правда По материалам:

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