Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера Керимова — Finance.ua

Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера Керимова Сегодня 18:00 — Мир

Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера Керимова, Фото: mvariety.com

Правительство США заявило, что тратит более 7 миллионов долларов в год на содержание суперъяхты, конфискованной у российского миллиардера Сулеймана Керимова, и призвало суд разрешить выставить судно на аукцион для разрешения спора о праве собственности.

Об этом сообщает Reuters

Власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту Amadea Керимова весной 2022 года. Судно якобы принадлежит Керимову, однако бывший исполнительный директор российской государственной нефтяной компании «Роснефть» Эдуард Худайнатов в ноябре прошлого года заявил, что именно он является владельцем яхты.

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В судебном представлении 9 февраля федеральные прокуроры Манхеттена заявили окружному судье США Дейлу Хо, что среднемесячный счет за содержание яхты Amadea в размере 600 тысяч долларов был «чрезмерным», что оправдывает проведение аукциона. Они добавили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов платил за содержание яхты, оказались безуспешными.

Худайтанов отрицает усилия американского правительства по продаже яхты на аукционе. Он заявляет о праве собственности на судно и говорит, что оно не может быть конфисковано, поскольку на него не были наложены санкции.

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Как сообщалось, в мае 2022 года власти Фиджи в рамках борьбы с нарушением санкций конфисковали суперъяхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 миллионов долларов по запросу США.

В ноябре 2023 года прокуроры заявили, что Худайнатов используется в качестве подставного владельца для сокрытия настоящего владельца яхты, и что Керимов владеет яхтой через ряд подставных компаний.

Если правительство США получит контроль над Amadea, она, вероятно, будет продана на аукционе, а средства от продажи пойдут Украине.

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Укрінформ По материалам:

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