Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передадут Украине — Finance.ua

Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передадут Украине Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передадут Украине

В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance, принадлежавшую бывшему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщила глава Агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Дума.

«Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для этого намерения не существует», — подчеркнула Дума.

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По ее словам, АРМА получило согласие на проведение повторного осмотра этого актива.

«После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации находящихся за рубежом арестованных активов», — отметила Дума.

Она добавила, что АРМА держит вопрос на особом контроле и владеет достоверными данными о том, что арестованная яхта 25 января 2024 года временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей.

Ранее Правительство внесло изменения по постановлениям № 719 и № 558 и впервые в истории Украины разрешило Агентству по розыску и менеджменту активов продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц. К нему относится также и яхта «Royal Romance» экс-нардепа от политической партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.

В прошлом году 17 автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, были переданы на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.

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Діло По материалам:

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