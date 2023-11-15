Кабмин разрешил продать яхту Медведчука стоимостью 200 млн евро — Finance.ua

Кабмин разрешил продать яхту Медведчука стоимостью 200 млн евро
Правительство внесло изменения в постановления № 719 и № 558 и впервые в истории Украины разрешило Агентству по розыску и менеджменту активов продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц. К нему относится также и яхта «Royal Romance» экс-нардепа от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.
В ведомстве добавляют, что согласно обновленным правилам, все транзакции по продаже арестованного имущества будут проводиться только через электронную платформу Prozorro и в соответствии с требованиями европейского законодательства.
92-метровая яхта «Royal Romance» находится в данный момент в Хорватии и, начиная с апреля 2022 года, согласно решению Лычаковского районного суда Львова, находится под управлением АРМА и оценивается в 200 миллионов евро.
Для того, чтобы утвердить механизм ее продажи за рубежом, понадобилось полтора года.
Вырученные от продажи средства планируют передать на нужды ВСУ.
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