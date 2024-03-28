Чехия внесла Медведчука в санкционный список — Finance.ua
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Чехия внесла Медведчука в санкционный список

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Чехия внесла Медведчука в санкционный список
Чехия внесла Медведчука в санкционный список
Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список экс-нардепа Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правой направленности Voice of Europe.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ČTK.
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Как сообщил на брифинге 27 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала, национальный санкционный список пополнился двумя физическими и одним юридическим лицами.
Речь идет о политике и бизнесмене Викторе Медведчуке, компании Voice of Europe и политике, медиапродюсере и пропагандисте Артеме Марчевском.
Как пояснил Фиала, эти санкции призваны ударить по пророссийской сети, пытавшейся развить операцию влияния в его стране, что «потенциально могло оказать серьезное влияние на безопасность Чехии и Европейского Союза».
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Медведчук, по словам Фиалы, руководил рядом сетей влияния из россии и лично связан с российским лидером владимиром путиным.
«В Чехии он использует компанию под названием Voice of Europe, которая является юридическим лицом в списке санкций», — сказал он, добавив, что в этой деятельности также принимает участие упомянутый Артем Марчевский.
Фиала отметил, что деятельность пророссийской группы выходит за пределы Чехии и демонстрирует длительные усилия россии влиять на демократические процессы в Европе.
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Напомним, в ноябре 2022 года Чехия объявила о намерении составить кроме списка санкций, утвержденного Евросоюзом, собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим.
Чешское правительство уже включило в него московского патриарха Кирилла, российского бизнесмена Владимира Евтушенко и его сына Феликса Евтушенко, а также главного ракетостроителя России Бориса Обносова.
По материалам:
Європейська правда
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