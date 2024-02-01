Украина окончательно вернула в госсобственность «трубу Медведчука» — Finance.ua
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Украина окончательно вернула в госсобственность «трубу Медведчука»

Казна и Политика
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Украина окончательно вернула в госсобственность «трубу Медведчука»
Украина окончательно вернула в госсобственность «трубу Медведчука»
Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», известную как «труба Медведчука».
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль в Telegram.
Нефтепровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в государственную собственность.
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Однако этого не произошло и в течение многих лет им пользовалась российская компания «Транснефтепродукт».
ФГИ пытался вернуть этот актив в государственную собственность с 2011 года. В 2017 году НАБУ и САП приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности на трубопровод.
По результатам расследования, ВАКС арестовал актив, с 2021 года он перешел в управление АО «Укртранснефть».
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Также в 2021 году ФГИ подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на трубопровод.
«В июне 2023 года суд принял сторону Фонда. А вчера Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Таким образом Украина отстояла свое право на это имущество», — добавил Коваль.
На данный момент проводится регистрация права собственности государства на трубопровод.
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Напомним, продолжавшиеся с 2011 года судебные тяжбы по возвращению в государственную собственность «трубы Медведчука» завершились вердиктом, согласно которому суд удовлетворил основные, но не все требования Фонда госимущества как истца.

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По материалам:
Економічна Правда
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