Украина окончательно вернула в госсобственность «трубу Медведчука» — Finance.ua

Украина окончательно вернула в госсобственность «трубу Медведчука» Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украина окончательно вернула в госсобственность «трубу Медведчука»

Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», известную как «труба Медведчука».

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль в Telegram.

Нефтепровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в государственную собственность.

Читайте также Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передадут Украине

Однако этого не произошло и в течение многих лет им пользовалась российская компания «Транснефтепродукт».

ФГИ пытался вернуть этот актив в государственную собственность с 2011 года. В 2017 году НАБУ и САП приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности на трубопровод.

По результатам расследования, ВАКС арестовал актив, с 2021 года он перешел в управление АО «Укртранснефть».

Также в 2021 году ФГИ подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на трубопровод.

«В июне 2023 года суд принял сторону Фонда. А вчера Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Таким образом Украина отстояла свое право на это имущество», — добавил Коваль.

На данный момент проводится регистрация права собственности государства на трубопровод.

Напомним, продолжавшиеся с 2011 года судебные тяжбы по возвращению в государственную собственность «трубы Медведчука» завершились вердиктом, согласно которому суд удовлетворил основные, но не все требования Фонда госимущества как истца.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.