ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов — Finance.ua

ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов Сегодня 02:18 — Казна и Политика

ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов, Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников Медведчука и Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В частности, переданы 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

Эти средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии ооссии против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

В апреле прошлого года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.

Теперь работники ГБР добились, чтобы имущество сторонников россии попало в ВСУ и помогало нашим защитникам в борьбе с врагом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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