ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов — Finance.ua

ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Сотрудники ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников Медведчука и Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн долларов США.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В частности, переданы 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.
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Эти средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии ооссии против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.
В апреле прошлого года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.
Теперь работники ГБР добились, чтобы имущество сторонников россии попало в ВСУ и помогало нашим защитникам в борьбе с врагом.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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