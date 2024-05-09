Первая в мире водородная суперяхта выставлена ​​на продажу за 600 млн долларов — Finance.ua

Первая в мире водородная суперяхта выставлена ​​на продажу за 600 млн долларов Сегодня 18:01 — Мир

Первая в мире водородная суперяхта выставлена ​​на продажу за 600 млн долларов, Фото: Feadship

Первая в мире водородная суперяхта, которую, по слухам, заказал миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, выставлена ​​на продажу.

Об этом сообщает Daily Mail.

119-метровая суперяхта, получившая название Project 821, работает на «зеленом» водороде, производимом путем расщепления воды на водород и кислород с помощью возобновляемой электроэнергии. Этот газ должен храниться криогенно при невероятной температуре -217 градусов Цельсия в тщательно спроектированных резервуарах с двойными стенками. Обычно яхты используют дизельные двигатели.

Фото: Feadship

Роскошное судно имеет две спальни, тренажерный зал, офисы и многочисленные ванные комнаты. Также есть джакузи, сауна и кабинеты с каминами. На судне есть место, где его владелец может разместить полноценную библиотеку.

На строительство экологически чистой суперяхты ушло более пяти лет, от проектирования до завершения.

Стоит отметить, что в 2020 году в СМИ появился ряд сообщений о том, что Feadship и дизайнерская фирма Sinot Yacht Architecture & Design получили заказы от миллиардера на строительство этой эко-яхты на водородных двигателях, но детали, подтверждающие соглашение с Гейтсом, оставались неизвестными.

Фото: Feadship

Но инсайдеры яхтенной индустрии отмечали, что хотя в компаниях отрицают, что основатель Microsoft разрабатывает концепцию яхты на водороде, все знают, что «Билл Гейтс ведет переговоры о строительстве новой суперяхты на неизвестной верфи».

А уже в этом месяце появились новости, что Гейтс продает свое водородное суперсудно за 600 миллионов долларов. А также яхту поменьше — Wayfinder, всего за 25 миллионов.

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