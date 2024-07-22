FT выяснило, что произошло с конфискованными российскими суперъяхтами — Finance.ua

FT выяснило, что произошло с конфискованными российскими суперъяхтами Сегодня 19:41

FT выяснило, что произошло с конфискованными российскими суперъяхтами, www.superyachttimes.com

Запад арестовал ряд суперъяхт российских олигархов после полномасштабного вторжения в Украину. Участники антикоррупционных кампаний надеялись, что эти суда будут проданы с аукциона, а вырученные средства можно будет отдать Украине.

будущее этих суперъяхт остается нерешенным. Когда-то ценные трофеи в ответе Запада на российскую агрессию теперь стали финансовым бременем из-за огромных затрат на содержание. Для западных правительств решение судьбы суперъяхт станет серьезной проверкой эффективности экономических санкций. Для юристов, работающих на олигархов, которым принадлежат яхты — это акт современного пиратства. Издание Financial Times пишет, что спустя два с лишним года после начала полномасштабной войныКогда-то ценные трофеи в ответе Запада на российскую агрессию теперь стали финансовым бременем из-за огромных затрат на содержание. Для западных правительств решение судьбы суперъяхт станет серьезной проверкой эффективности экономических санкций. Для юристов, работающих на олигархов, которым принадлежат яхты — это акт современного пиратства.

Что происходит с арестованными суперъяхтами

Ни одно судно так не иллюстрирует головную боль, которую причиняют западным правительствам захваченные суперъяхты, как Amadea — 348-футовая яхта стоимостью 300 миллионов долларов, задержанная властями США на Фиджи в 2022 году.

Когда Министерство юстиции США конфисковало яхту Amadea, оно заявило, что она принадлежит дагестанскому золотому магнату Сулейману Керимову. Минюст заявил, что он «входит в группу российских олигархов, которые наживаются на российском правительстве за счет коррупции и его вредной деятельности по всему миру».

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Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила тогда, что этот арест «должен показать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может скрываться». После этого американские власти перевезли судно Amadea из Фиджи в Сан-Диего, где оно пришвартовано до сих пор.

За то время, что Amadea простояла в Сан-Диего, она накопила долгов за техническое обслуживание на сумму 740 000 долларов в месяц или почти 9 миллионов долларов в год, которые должно оплачивать правительство США.

29 марта 2022 года арестовали 192-футовую суперъяхту Phi аквамаринового цвета, пришвартованную в лондонском порту Канари-Уорф, принадлежащую российскому бизнесмену Сергею Науменко. Россиянин неоднократно отрицал какую-либо связь с Путиным или российским государством и дважды безуспешно обращался в английские суды с требованием снять все санкции с яхты.

Если долги яхты Phi легли тяжелым бременем на ее владельца, то в случае с другими суперъяхтами долги остаются проблемой государств, где они находятся. Яхте Lady M, принадлежащей российскому сталелитейному и горнодобывающему магнату Алексею Мордашову, было запрещено покидать итальянский порт Империя.

Саботаж — тоже риск. Яхта Lady Anastasia, захваченная на Майорке, принадлежащая генеральному директору российского экспортера оружия «Рособоронэкспорт» Александру Михееву, в феврале 2022 года была почти уничтожена работавшим на судне украинским механиком, который пытался намеренно потопить судно.

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Некоторые лодки просто исчезли. Летом 2022 года из сардинского порта Ольбия исчезли две яхты, принадлежащие Дмитрию Мазепину. Расследование, проведенное финансовой полицией Италии, показало, что одна из них перед исчезновением сделала остановку в Тунисе, а другую заметили плывущей в сторону Турции. В ответ Италия наложила на Мазепина штрафы, которые до сих пор не уплачены.

Другая яхта, Sailing Yacht A, длиной 468 футов, являющаяся одной из крупнейших частных моторных яхт с парусом в мире, находится под арестом в порту Триеста. Итальянское государство утверждает, что яхта принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко, ее содержание стоит итальянским налогоплательщикам более 18 миллионов евро. Адвокаты Мельниченко заявили, что он лично не владеет яхтой, а она контролируется трастом, не имеющим к нему никакого отношения.

В этой сфере принято владеть судами через каскады оффшорных компаний и анонимных трастов, из-за чего становится очень сложно отследить настоящего владельца.

«Шехерезада», одна из самых длинных яхт в мире, стоимость которой оценивают в 700 миллионов долларов, была конфискована итальянскими властями в тосканском порту Марина-ди-Каррара в мае 2022 года из-за подозрений в «значимых экономических и деловых связях с выдающимися представителями российского правительства, находящимися под санкциями ЕС». По данным Фонда Алексея Навального, она принадлежит Путину.

Попытки продать суперъяхты

В прошлом месяце суд Нью-Йорка постановил, что правительство США не имеет права продавать «Амадею», а это значит, что американским налогоплательщикам придется и дальше оплачивать счета за ее содержание. Даже если правительству удается установить право собственности и получить разрешение суда на продажу суперъяхты, дальнейшие юридические сложности могут осложнить поиск покупателя.

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В июне 2023 года яхту Alfa Nero, предположительно принадлежащую фосфатному миллиардеру Андрею Гурьеву и конфискованную в гавани Фалмута, Антигуа, продали на аукционе за 67 миллионов долларов бывшему руководителю Google Эрику Шмидту. Позже сделка сорвалась: посол США на Антигуа объявил, что Шмидт отказался от покупки, поскольку опасался будущих юридических проблем.

Юлия Гурьева-Мотлохова, дочь Гурьева, в этом году начала обжаловать решение правительства Антигуа об аресте и продаже яхты Alfa Nero, утверждая, что она является единственным бенефициаром траста, которому принадлежит яхта. Ожидается, что дело будет рассмотрено в сентябре.

Продажи суперъяхт обвалились — что известно

Продажи суперяхт в прошлом году резко снизились. Среди причин этого называют большие очереди, рост цен, а также санкции против российских олигархов.

Согласно новому отчету SuperYacht Times, продажи новых суперъяхт (длина которых составляет более 100 футов) упали в 2023 году на 17%. Всего было продано 203 новые суперъяхты, тогда как в позапрошлом году этот показатель составлял 245 единиц. Если же сравнивать с 2021-м, то разница становится еще больше, ведь тогда продали 313 суперъяхт.

Больше всего пострадал рынок крупных суперъяхт, длина которых составляет более 200 метров: в этом случае падение вообще составило 40%. Основная причина этого — полномасштабное вторжение россии в Украину и санкции против россиян.

УНІАН По материалам:

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