На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину — Finance.ua

На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину Сегодня 01:48 — Технологии&Авто

На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину

Нидерландская компания U-Boat Works представила на яхт-шоу в Монако самую быструю в мире частную субмарину Super Sub.

Об этом сообщает New Atlas

Отмечается, что корпус 6,5-метровой подлодки был разработан для эффективности гидродинамики.

Super Sub может погружаться в воду на глубину до 300 м.

Выносливость от бортовой батареи с емкостью 62 кВт в час составляет около восьми часов, но кислород, очистка CO2, внутреннее освещение и коммуникация с поверхностью будут сохраняться не менее 96 часов.

Скорость субмарины составляет 18,5 км в час.

«Скорость Super Sub в 10 узлов (18,5 км. — Ред.) на 3−4 узла выше, чем максимальная крейсерская скорость обычной афалины, и на 7 узлов быстрее, чем у средней подлодки. Его владельцы могут „ползти“ за группой морских черепах, плавать рядом со стаей акул, нырять и возвращаться вместе со стаей дельфинов или быстро плыть по подводным течениям вместе с морскими щуками», — заявил Рой Хейдра, менеджер по маркетингу U-Boat Worx.

В настоящее время построен только один Super Sub, который должен быть доставлен в конце года. Компания заявляет, что в будущем году будет строить еще больше таких субмарин.

Начальная цена Super Sub составляет 5,2 миллиона евро (5,44 миллиона долларов США).

Укрінформ По материалам:

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