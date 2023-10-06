На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину — Finance.ua
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На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину

Технологии&Авто
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На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину
На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину
Нидерландская компания U-Boat Works представила на яхт-шоу в Монако самую быструю в мире частную субмарину Super Sub.
Об этом сообщает New Atlas.
Отмечается, что корпус 6,5-метровой подлодки был разработан для эффективности гидродинамики.
Super Sub может погружаться в воду на глубину до 300 м.
Выносливость от бортовой батареи с емкостью 62 кВт в час составляет около восьми часов, но кислород, очистка CO2, внутреннее освещение и коммуникация с поверхностью будут сохраняться не менее 96 часов.
Скорость субмарины составляет 18,5 км в час.
На яхт-шоу в Монако показали самую быструю в мире частную субмарину
«Скорость Super Sub в 10 узлов (18,5 км. — Ред.) на 3−4 узла выше, чем максимальная крейсерская скорость обычной афалины, и на 7 узлов быстрее, чем у средней подлодки. Его владельцы могут „ползти“ за группой морских черепах, плавать рядом со стаей акул, нырять и возвращаться вместе со стаей дельфинов или быстро плыть по подводным течениям вместе с морскими щуками», — заявил Рой Хейдра, менеджер по маркетингу U-Boat Worx.
В настоящее время построен только один Super Sub, который должен быть доставлен в конце года. Компания заявляет, что в будущем году будет строить еще больше таких субмарин.
Начальная цена Super Sub составляет 5,2 миллиона евро (5,44 миллиона долларов США).
По материалам:
Укрінформ
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