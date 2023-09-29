Evergrande продал суперяхту за $30 миллионов в рамках распродажи непрофильных активов — Finance.ua

Evergrande продал суперяхту за $30 миллионов в рамках распродажи непрофильных активов Сегодня 19:45

Evergrande продал суперяхту за $30 миллионов в рамках распродажи непрофильных активов

Китайский девелопер Evergrande Group продал роскошную суперяхту примерно за 32 миллиона долларов в начале этого года, что привело к дальнейшему сокращению оффшорных активов компании, поскольку кризис усугубился, и она пыталась составить план реструктуризации долга.

Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что владельцы оффшорных облигаций Evergrande заострят свое внимание на оффшорных активах, поскольку план реструктуризации долга девелопера «тормозится», а основатель компании сейчас находится под следствием.

Процесс реструктуризации долга еще больше усложнился на этой неделе после того, как Evergrande заявила, что не может выпустить новые облигации из-за расследования своего главного китайского подразделения. Аналитики говорят, что задержки с реструктуризацией долга повышают риск ликвидации компании.

Evergrande продала 60-метровую суперяхту Event за 30 миллионов евро (32 миллиона долларов) в рамках процесса продажи непрофильных активов, рассказали два источника, осведомленных по этому вопросу. Третий источник подтвердил факт продажи яхты.

Представитель Evergrande не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии.

Справка Finance.ua:

китайский миллиардер и глава девелоперской компании China Evergrande Group Хуэй Ка Янь находится под домашним арестом и наблюдением полиции;

акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям;



китайский девелопер Evergrande заявил, что, в связи с расследованием по ее флагманскому подразделению Hengda Real Estate Group, он не смог выполнить требования для выпуска новых облигаций в рамках плана реструктуризации долга.



Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка, и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше! 📊

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.