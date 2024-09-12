Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов относительно снятия санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов относительно снятия санкций

Фондовый рынок
18
Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов относительно снятия санкций
Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов относительно снятия санкций
Суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его супруге Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.
Об этом решении сообщили в Суде ЕС 11 сентября.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину были наложены санкции на Тимченко, Фридмана, Авена и Хана. Они требуют от них декларировать свои средства и сотрудничать с компетентными национальными органами в ЕС.
Читайте также
После этого истцы пытались доказать в суде, что они не имеют связи с российской войной в Украине. росолигархи утверждали, что Совет ЕС не имеет права налагать на фигурантов санкционного списка какие-либо дополнительные обязательства.
К примеру, Тимченко в своем иске утверждал, что его тесные связи с главой кремля владимиром путиным не означают, что он является союзником в войне в Украине.
Читайте также
Однако юристы Совета ЕС настаивали, что Тимченко, которого в СМИ называют «главным казначеем путина», вносит вклад в российскую экономику благодаря своим связям в банке «россия».
Как пояснили в суде, в связи с усложнением схем уклонения от санкций Совет ЕС 21 июля 2022 принял регламент, обязывающий сообщать о средствах и сотрудничать с компетентными органами. Невыполнение этих обязательств рассматривается как обход санкций.
Читайте также
«С практической точки зрения цель регламента состоит в том, чтобы предотвратить использование сложных юридических и финансовых механизмов, способных если не облегчить обход санкций, то, по крайней мере, усложнить компетентным национальным органам выявление средств и экономических ресурсов, подпадающих под действие ограничительных мер», — сказано в пресс-релизе суда ЕС.
Не удалось также оспорить европейские санкции и Национальному расчетному депозитарию (НРД) россии, который является основным хранителем российских ценных бумаг и играет важную роль в функционировании российского финансового рынка.
Читайте также
Как отметили в решении суда, НРД предоставляет «финансовые услуги, которые имеют значительную ценность как для российского правительства, так и для российского Центрального банка».
«Это предприятие оказывает правительству россии количественно и качественно значительную материальную или финансовую поддержку, предоставляя ему свои финансовые ресурсы с целью продолжения деятельности по дестабилизации Украины», — подчеркнули в решении.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.