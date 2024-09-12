Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов относительно снятия санкций — Finance.ua

Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов относительно снятия санкций
Суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его супруге Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.
Об этом решении сообщили в Суде ЕС 11 сентября.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину были наложены санкции на Тимченко, Фридмана, Авена и Хана. Они требуют от них декларировать свои средства и сотрудничать с компетентными национальными органами в ЕС.
После этого истцы пытались доказать в суде, что они не имеют связи с российской войной в Украине. росолигархи утверждали, что Совет ЕС не имеет права налагать на фигурантов санкционного списка какие-либо дополнительные обязательства.
К примеру, Тимченко в своем иске утверждал, что его тесные связи с главой кремля владимиром путиным не означают, что он является союзником в войне в Украине.
Однако юристы Совета ЕС настаивали, что Тимченко, которого в СМИ называют «главным казначеем путина», вносит вклад в российскую экономику благодаря своим связям в банке «россия».
Как пояснили в суде, в связи с усложнением схем уклонения от санкций Совет ЕС 21 июля 2022 принял регламент, обязывающий сообщать о средствах и сотрудничать с компетентными органами. Невыполнение этих обязательств рассматривается как обход санкций.
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«С практической точки зрения цель регламента состоит в том, чтобы предотвратить использование сложных юридических и финансовых механизмов, способных если не облегчить обход санкций, то, по крайней мере, усложнить компетентным национальным органам выявление средств и экономических ресурсов, подпадающих под действие ограничительных мер», — сказано в пресс-релизе суда ЕС.
Не удалось также оспорить европейские санкции и Национальному расчетному депозитарию (НРД) россии, который является основным хранителем российских ценных бумаг и играет важную роль в функционировании российского финансового рынка.
Как отметили в решении суда, НРД предоставляет «финансовые услуги, которые имеют значительную ценность как для российского правительства, так и для российского Центрального банка».
«Это предприятие оказывает правительству россии количественно и качественно значительную материальную или финансовую поддержку, предоставляя ему свои финансовые ресурсы с целью продолжения деятельности по дестабилизации Украины», — подчеркнули в решении.
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