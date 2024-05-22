российский олигарх Фридман требует от Люксембурга компенсации $15,8 миллиарда за замороженные активы — Finance.ua

российский олигарх Фридман требует от Люксембурга компенсации $15,8 миллиарда за замороженные активы Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

российский олигарх Фридман требует от Люксембурга компенсации $15,8 миллиарда за замороженные активы

Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать переговоры относительно компенсации в размере 15,8 миллиарда долларов за его активы, замороженные в стране в рамках исполнения санкций Евросоюза.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило российское издание «Ведомости».

Отмечается, что адвокаты бизнесмена обратились к властям Люксембурга с требованием компенсации за замороженные активы еще в феврале, однако пока не получили ответа. Фридман считает подобные действия европейской страны незаконной экспроприацией. Указанная сумма является его оценкой того, сколько стоят его активы в стране.

Однако эта оценка приблизительна, поскольку санкции не позволяют Фридману привлечь независимых экспертов из ЕС для проведения полной оценки активов, а его компаниям в Люксембурге запрещено предоставлять ему финансовую информацию.

Фридман аргументирует свои требования двусторонним инвестиционным договором 1989 года между Бельгией, Люксембургом и Советским Союзом (правопреемницей которого является россия), который, по его мнению, был нарушен в результате замораживания его активов.

Также, отмечается, если в течение полугода власти Люксембурга не отреагируют на его требования, Фридман имеет право обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.

Фридман является владельцем прямых или бенефициарных пакетов акций в компаниях CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он инвестировал в разные сектора и страны, в частности, в Альфа-Банк , Amsterdam Trade Bank, ритейлера X5 Group и другие.

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Напомним, что ЕС ввел санкции против Фридмана еще в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров Альфа-Банка. Украина ввела санкции против Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова 19 октября 2022 года.

6 октября Верховная Рада приняла закон об особенностях выведения с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающий покупку такого банка государством за символическую 1 гривну. Принятие документа считалось направленным именно на применение, прежде всего, к дочерней структуре Альфа-Банка в Украине, которая с декабря сменила название на Сенс Банк.

20 июля НБУ решил вывести Сэнс Банк с рынка и обратился в Кабинет Министров с предложением по поводу участия государства в этой процедуре. На следующий день в банке была введена временная администрация, а уже 22 июля было договорено о передаче 100% банка государству в лице Министерства финансов. Таким образом, Сенс Банк не стал выводиться с рынка и продолжил работу как государственный.

Діло По материалам:

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