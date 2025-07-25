WhatsApp тестирует функцию напоминания о важных сообщениях — Finance.ua

WhatsApp тестирует функцию напоминания о важных сообщениях 25.07.2025, 04:13 — Фондовый рынок

Согласно последним данным WABetaInfo, WhatsApp тестирует функцию, позволяющую пользователям устанавливать напоминания для конкретных сообщений.

Поэтому вместо того, чтобы закреплять чат, помечать сообщения звездочкой или просто надеяться, что вы упомянете о них позже, пользователи смогут настроить настоящее уведомление, которое напомнит об определенном сообщении.

Как это работает?

WABetaInfo обнаружил эту функцию в последней бета-версии WhatsApp для Android.

После установки напоминания сообщение обозначается маленькой иконкой звонка в углу, что облегчает поиск среди активной беседы. Когда время пройдет, WhatsApp пришлет уведомление с тегом «Напоминания», которое покажет содержимое сообщения, чат, из которого оно поступило, а также превью, если там есть медиафайлы (как в обычных уведомлениях).

WABetaInfo отмечает, что WhatsApp также тестирует способ уведомлять пользователей о непрочитанных сообщениях от частых контактов:

«Эта функция позволяет WhatsApp время от времени посылать уведомления, выделяющие непрочитанные сообщения от контактов, с которыми пользователь общается чаще всего. Это полезно в ситуациях, когда человек занят несколькими беседами и случайно пропускает сообщения от кого-то из близкого круга».

Как и со всеми бета-функциями, точных дат запуска пока нет, но мы будем следить за дальнейшими тестами, включая iOS.

iLenta По материалам:

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