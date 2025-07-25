WhatsApp тестирует функцию напоминания о важных сообщениях — Finance.ua
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WhatsApp тестирует функцию напоминания о важных сообщениях

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Согласно последним данным WABetaInfo, WhatsApp тестирует функцию, позволяющую пользователям устанавливать напоминания для конкретных сообщений.
Поэтому вместо того, чтобы закреплять чат, помечать сообщения звездочкой или просто надеяться, что вы упомянете о них позже, пользователи смогут настроить настоящее уведомление, которое напомнит об определенном сообщении.
Как это работает?
WABetaInfo обнаружил эту функцию в последней бета-версии WhatsApp для Android.
После установки напоминания сообщение обозначается маленькой иконкой звонка в углу, что облегчает поиск среди активной беседы. Когда время пройдет, WhatsApp пришлет уведомление с тегом «Напоминания», которое покажет содержимое сообщения, чат, из которого оно поступило, а также превью, если там есть медиафайлы (как в обычных уведомлениях).
WABetaInfo отмечает, что WhatsApp также тестирует способ уведомлять пользователей о непрочитанных сообщениях от частых контактов:
«Эта функция позволяет WhatsApp время от времени посылать уведомления, выделяющие непрочитанные сообщения от контактов, с которыми пользователь общается чаще всего. Это полезно в ситуациях, когда человек занят несколькими беседами и случайно пропускает сообщения от кого-то из близкого круга».
Как и со всеми бета-функциями, точных дат запуска пока нет, но мы будем следить за дальнейшими тестами, включая iOS.
По материалам:
iLenta
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