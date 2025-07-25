Какой смартфон возглавил рейтинг с самыми долговечными аккумуляторами — Finance.ua

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Какой смартфон возглавил рейтинг с самыми долговечными аккумуляторами

Фондовый рынок
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Какой смартфон возглавил рейтинг с самыми долговечными аккумуляторами
Какой смартфон возглавил рейтинг с самыми долговечными аккумуляторами
Недавно в странах Европейского Союза вступили в силу новые правила. Они относятся к термину маркировки электронных устройств.
В соответствии с этим пользователи получают доступ к такой информации, как срок службы аккумулятора телефона. Аналитик данных рассказал о самых долговечных телефонах, в которых батареи служат годами.
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Теперь на устройствах есть специальная метка, на которой указано количество циклов зарядки, после которых емкость начнет снижаться. Стоит отметить, что эти данные производители и раньше не скрывали, но это носило более индивидуальный характер. Сейчас же это обязательный стандарт.
Что касается живучести, то следует выделить смартфоны Samsung. По представленным данным, их батарея служит дольше, чем у Google Pixel и Apple iPhone. Дело в том, что у них есть ограничения в тысячу циклов. Проще говоря, такие телефоны могут служить около трех лет повседневной эксплуатации без значительной потери емкости.
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  • Модели марки Fairphone имеют аккумуляторы, рассчитанные на 1000 — 1300 циклов зарядки.
  • У Motorola и OnePlus этот показатель чуть меньше — около 1,0 — 1,2 тысячи циклов.
  • Зато смартфоны Nothing и Sony могут похвастаться показателем в 1,4 тысячи циклов.
Как уже отмечалось выше, самые лучшие показатели демонстрируют устройства Samsung. Так, для бюджетных моделей указано 1,2 тысячи циклов, а для флагманов — две тысячи циклов.
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Samsung также представила новый бюджетный смартфон Galaxy M-36. Компания преподносит его как «монстра ИИ»: аппарат наделен некоторыми функциями Galaxy AI, реализованными в Galaxy S25 Ultra.
В июле 2025 года компания Samsung представила новый флагманский складной смартфон Galaxy Fold 7, получивший звание самого тонкого в мире среди устройств своего класса.
Этот прорыв позволил бренду оставить позади ведущих китайских производителей, ранее удерживавших лидерство в сегменте ультратонких складных смартфонов.
По материалам:
Finance.ua
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