Какой смартфон возглавил рейтинг с самыми долговечными аккумуляторами — Finance.ua

Какой смартфон возглавил рейтинг с самыми долговечными аккумуляторами 25.07.2025, 22:12 — Фондовый рынок

Какой смартфон возглавил рейтинг с самыми долговечными аккумуляторами

Недавно в странах Европейского Союза вступили в силу новые правила. Они относятся к термину маркировки электронных устройств.

В соответствии с этим пользователи получают доступ к такой информации, как срок службы аккумулятора телефона. Аналитик данных рассказал о самых долговечных телефонах, в которых батареи служат годами.

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Теперь на устройствах есть специальная метка, на которой указано количество циклов зарядки, после которых емкость начнет снижаться. Стоит отметить, что эти данные производители и раньше не скрывали, но это носило более индивидуальный характер. Сейчас же это обязательный стандарт.

Что касается живучести, то следует выделить смартфоны Samsung. По представленным данным, их батарея служит дольше, чем у Google Pixel и Apple iPhone. Дело в том, что у них есть ограничения в тысячу циклов. Проще говоря, такие телефоны могут служить около трех лет повседневной эксплуатации без значительной потери емкости.

Модели марки Fairphone имеют аккумуляторы, рассчитанные на 1000 — 1300 циклов зарядки.

У Motorola и OnePlus этот показатель чуть меньше — около 1,0 — 1,2 тысячи циклов.

Зато смартфоны Nothing и Sony могут похвастаться показателем в 1,4 тысячи циклов.

Как уже отмечалось выше, самые лучшие показатели демонстрируют устройства Samsung. Так, для бюджетных моделей указано 1,2 тысячи циклов, а для флагманов — две тысячи циклов.

Samsung также представила новый бюджетный смартфон Galaxy M-36. Компания преподносит его как «монстра ИИ»: аппарат наделен некоторыми функциями Galaxy AI, реализованными в Galaxy S25 Ultra.

В июле 2025 года компания Samsung представила новый флагманский складной смартфон Galaxy Fold 7, получивший звание самого тонкого в мире среди устройств своего класса.

Этот прорыв позволил бренду оставить позади ведущих китайских производителей, ранее удерживавших лидерство в сегменте ультратонких складных смартфонов.

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