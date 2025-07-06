Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото)

Технології&Авто
22
Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото)
Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото)
Samsung представила новий бюджетний смартфон Galaxy M-36. Компанія підносить його як «монстра ШІ»: апарат наділений деякими функціями Galaxy AI, які реалізовані в Galaxy S25 Ultra.
Про це пише Fone Arena.
Також новинка вирізняється з-поміж конкурентів у ціновому сегменті тривалою підтримкою оновленнями.
Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото)
Смартфон обіцяють підтримувати оновленнями (саме новими Android, а не лише патчами безпеки) протягом 6 років.
Таким чином, Galaxy M36 обов’язково отримає прошивку One UI на базі Android 21.

Характеристики Galaxy M36:

  • Екран: 6,7″, 1080×2340 пікселів, Super AMOLED Infinity-U, 120 Гц.
  • Процесор: 8-ядерний SoC Exynos 1380 з графікою Mali-G68 MP5.
  • Пам’ять: 6 ГБ / 8 ГБ ОЗП, 128 ГБ / 256 ГБ вбудованої пам’яті
  • Камери: 50-Мп основна камера з діафрагмою f/1.8, OIS, 8-Мп надширококутна камера з діафрагмою f/2.2, 2-Мп макросенсор з діафрагмою f/2.4, світлодіодний спалах. Селфі-камера 12 Мп з діафрагмою f/2.2.
  • Батарея: 5000 мАг, зарядка 25 Вт.
Серед інших особливостей — вбудований у дисплей датчик відбитків пальців, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6. Корпус виконаний із пластику. Товщина пристрою — 7,7 мм, маса — 197 грамів.
Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото)
Першою країною, де стартував продаж Galaxy M-36, стала Індія. Там його оцінили в 17 499 рупій за модель 6 ГБ+128 ГБ (~$205, 8500 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems