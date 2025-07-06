Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото) — Finance.ua

Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото) 06.07.2025, 01:22 — Технології&Авто

Samsung представила найдешевший смартфон із ШІ-функціями (фото)

Samsung представила новий бюджетний смартфон Galaxy M-36. Компанія підносить його як «монстра ШІ»: апарат наділений деякими функціями Galaxy AI, які реалізовані в Galaxy S25 Ultra.

Про це пише Fone Arena.

Також новинка вирізняється з-поміж конкурентів у ціновому сегменті тривалою підтримкою оновленнями.

Смартфон обіцяють підтримувати оновленнями (саме новими Android, а не лише патчами безпеки) протягом 6 років.

Таким чином, Galaxy M 36 обов’язково отримає прошивку One UI на базі Android 21.

Характеристики Galaxy M 36 :

Екран: 6,7″, 1080×2340 пікселів, Super AMOLED Infinity-U, 120 Гц.

Процесор: 8-ядерний SoC Exynos 1380 з графікою Mali-G68 MP5.

Пам’ять: 6 ГБ / 8 ГБ ОЗП, 128 ГБ / 256 ГБ вбудованої пам’яті

Камери: 50-Мп основна камера з діафрагмою f/1.8, OIS, 8-Мп надширококутна камера з діафрагмою f/2.2, 2-Мп макросенсор з діафрагмою f/2.4, світлодіодний спалах. Селфі-камера 12 Мп з діафрагмою f/2.2.

Батарея: 5000 мАг, зарядка 25 Вт.

Серед інших особливостей — вбудований у дисплей датчик відбитків пальців, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6. Корпус виконаний із пластику. Товщина пристрою — 7,7 мм, маса — 197 грамів.

Першою країною, де стартував продаж Galaxy M-36, стала Індія. Там його оцінили в 17 499 рупій за модель 6 ГБ+128 ГБ (~$205, 8500 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.

УНІАН За матеріалами:

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