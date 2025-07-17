Samsung Galaxy Fold 7 став найтоншим складаним смартфоном у світі (фото) — Finance.ua

Samsung Galaxy Fold 7 став найтоншим складаним смартфоном у світі (фото) Сьогодні 02:48 — Технології&Авто

Samsung Galaxy Fold 7 став найтоншим складаним смартфоном у світі (фото), www.techradar.com

У липні 2025 року компанія Samsung презентувала новий флагманський складаний смартфон Galaxy Fold 7, який отримав звання найтоншого у світі серед пристроїв свого класу. Цей прорив дозволив бренду залишити позаду провідних китайських виробників, які раніше утримували лідерство у сегменті ультратонких складаних смартфонів.

Особливості дизайну та конструкції

Galaxy Fold 7 вирізняється тонким корпусом, як у складеному, так і у розкладеному вигляді. Інженерам Samsung вдалося суттєво зменшити товщину пристрою завдяки вдосконаленій конструкції шарніра, використанню новітніх матеріалів та оптимізації внутрішніх компонентів. Це зробило смартфон не лише стильним, а й зручним для повсякденного користування.

Технічні характеристики та інновації

Модель Galaxy Fold 7 отримала оновлений дисплей із покращеною яскравістю й підвищеною міцністю, а також сучасний процесор і вдосконалену систему камер.

Смартфон підтримує швидку зарядку, підвищений рівень захисту від вологи та пилу, а також оснащений новітніми функціями безпеки.

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Завдяки цим нововведенням пристрій не лише встановлює нові стандарти ергономіки, а й забезпечує користувачам потужний функціонал для роботи й розваг.

Експерти вважають, що Galaxy Fold7 може суттєво вплинути на ринок мобільних пристроїв та задати новий тренд для майбутніх моделей складаних смартфонів.

Kurazh За матеріалами:

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