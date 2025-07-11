Samsung представила складаний смартфон зі штучним інтелектом — Finance.ua

Samsung представила складаний смартфон зі штучним інтелектом 11.07.2025, 00:04 — Технології&Авто

Samsung представила складаний смартфон зі штучним інтелектом

Південнокорейська компанія Samsung Electronics представила Galaxy Flip7 — найкомпактніший складаний смартфон зі штучним інтелектом, оснащений новим зовнішнім екраном FlexWindow.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Galaxy Flip7 — це доказ того, що такі потужні інтелектуальні можливості можуть бути втілені у невеликому кишеньковому формфакторі. Завдяки мультимодальному штучному інтелекту та функціональному зовнішньому екрану FlexWindow ми створили пристрій, який адаптується, передбачає та розширює ваші можливості», — зазначив ТМ Ро, президент та виконувач обов’язків керівника підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics.

Зазначається, що основний 17,5- сантиметровий екран має адаптивну частоту оновлення у 120 Гц. Розміри пристрою: у складеному вигляді становлять 75,2×85,5×13,7 мм, у відкритому — 75,2×166,7×6,5 мм.

Загальна вага пристрою з процесором Exynos 2500 та батареєю (4 300 міліампер за годину) становить 188 грамів.

Селфі-камера Galaxy Flip7 має 10 МП, а дві основні камери: ультраширококутна — 12 МП та ширококутна — 50 МП.

Доступні варіанти пам’яті: оперативна — 12 ГБ + 512 ГБ внутрішня або оперативна — 12 ГБ + 256 ГБ внутрішня.

Пристрій доступний у кольорах — сріблясто-блакитний, глибокий чорний, червоний корал.

Galaxy Flip7 виводить на новий рівень персоналізацію на основі штучного інтелекту, пристосовану до стилю та розпорядку дня користувача.

Укрінформ За матеріалами:

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