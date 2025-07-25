Vivo X300 может получить 200 Мп камеру с перископом и макросъемкой — Finance.ua
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Vivo X300 может получить 200 Мп камеру с перископом и макросъемкой

Фондовый рынок
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Vivo X300 может получить 200 Мп камеру с перископом и макросъемкой
Vivo X300 может получить 200 Мп камеру с перископом и макросъемкой
Новый среднеразмерный смартфон на базе процессора Dimensity 9500, вероятно, войдет в линейку Vivo X300, получит продвинутую камеру с необычными характеристиками. Основной модуль будет использовать 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма с улучшенным качеством оптического зума. Отметим, что пока эта информация не получила официального подтверждения.
Особое внимание привлекает новый перископный объектив с 3-кратным увеличением и специальной призмой, поддерживающий функцию макросъемки с телефоторежимом. То есть, бюджетный аппарат сможет заменить полноценный фотоаппарат. Возможно, для новинки также будет добавлена поддержка ИИ.
В предыдущих утечках также упоминалась компактная флагманская модель с 6,3-дюймовым экраном, оснащенная 50-мегапиксельным перископическим модулем IMX882, 3D-ультразвуковым сканером отпечатков, беспроводной зарядкой и защитой от воды. Вероятно, обе новинки войдут в одну серию.
Для сравнения, текущая модель vivo X200, выпущенная в прошлом году, работает на процессоре Dimensity 9400 и оснащена тройной 50-мегапиксельной камерой, изогнутым 6,67-дюймовым экраном и аккумулятором на 5800 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки. Ожидается, что X300 предложит значительный апгрейд камеры и производительности благодаря новому чипсету. Точные сроки анонса пока не известны, но устройство может появиться до конца года.
По материалам:
itechua
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