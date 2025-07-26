Выручка Netflix во втором квартале выросла до $11 млрд — Finance.ua

Выручка Netflix во втором квартале выросла до $11 млрд
Netflix Inc., ведущий мировой сервис потокового видео по подписке, во втором квартале значительно увеличил чистую прибыль и выручку, превысив прогнозы аналитиков, а также улучшил годовой прогноз.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Выручка Netflix в апреле-июне выросла на 16% до $11,08 млрд по сравнению с $9,56 млрд за тот же период прошлого года.
Это превысило средний прогноз экспертов FactSet, ожидавших $11,06 млрд.
Чистая прибыль компании составила $3,13 млрд, что значительно выше $2,15 млрд годом ранее. Прибыль на акцию достигла $7,19 против $4,88 в предыдущем году, превзойдя средний прогноз рынка в $7,07.
Новый прогноз
Netflix обновил годовой прогноз, повысив ожидаемую выручку до $44,8−45,2 млрд по сравнению с предыдущим диапазоном $43,5−44,5 млрд.
Улучшение прогноза объясняется ростом доходов от рекламы и благоприятным влиянием на ослабление доллара, что увеличивает заграничную выручку.
Несмотря на положительные финансовые результаты, акции Netflix подешевели на допсессии.
Аналитики связывают это со значительным ростом котировок компании раньше: в конце июня акции достигли исторического максимума в $1341,15, по данным MarketWatch.
Читайте также
«Учитывая стремительный рост акций перед отчетом, небольшое снижение котировок на дополнительной сессии не стало неожиданностью», — прокомментировал Джейсон Базинет из Citi Research.
С начала 2025 года рыночная капитализация Netflix выросла на 43%, достигнув $542,2 млрд.
Поделиться новостью