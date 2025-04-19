Netflix тестирует ИИ-поиск по настроению зрителя — Finance.ua

Netflix тестирует ИИ-поиск по настроению зрителя 19.04.2025, 00:17 — Технологии&Авто

Netflix тестирует ИИ-поиск по настроению зрителя

Стриминговый сервис Netflix начал тестировать новую технологию поиска контента для подписчиков, использующую искусственный интеллект. Ожидается, что платформа будет подбирать фильмы и сериалы по настроению зрителя.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как работает функция

В компании говорят, что новый поисковик на базе OpenAI позволяет подбирать контент по гораздо более широким запросам, включая настроение пользователя, а не только по жанру или именам актеров, как это доступно сейчас.

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После того как стриминг получит запрос зрителя, будет предлагать наиболее подходящие варианты из каталога Netflix.

Такая расширенная версия поисковика доступна в Австралии и Новой Зеландии для пользователей iOS.

В ближайшее время функцию также начнут тестировать в других странах, в частности США.

Как протестировать новую функцию

Обычно, когда Netflix запускает новую функцию, она автоматически становится доступной всем пользователям. Однако в случае с новой функцией на основе ИИ подписчики должны самостоятельно выбрать участие в тестировании.

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Netflix уже длительное время внедряет искусственный интеллект и машинное обучение, в частности в своем алгоритме рекомендаций, подбирающем контент на основе истории просмотров пользователя.

Компания продолжает исследовать новые пути расширения использования ИИ как во внутренней работе, так и при создании собственного контента.

Согенеральный директор Тед Сарандос неоднократно отмечал, что искусственный интеллект может стать инструментом для улучшения процессов кинопроизводства, но не способен заменить творческих специалистов — сценаристов или актеров.

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В то же время в Netflix с пониманием относятся к критике, которая может возникать из-за применения ИИ.

В киноиндустрии, в частности в Голливуде, распространены опасения, что компании типа Netflix будут использовать искусственный интеллект, чтобы уменьшить расходы и сократить количество работников.

theБабель По материалам:

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