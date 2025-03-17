Антимонопольный комитет Турции проверяет Netflix, Amazon и Disney — Finance.ua

Антимонопольный комитет Турции проверяет Netflix, Amazon и Disney Сегодня 23:45 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Турции проверяет Netflix, Amazon и Disney

Антимонопольный комитет Турции заявил, что начал расследование в отношении провайдеров подписных видеоуслуг, включая Netflix, Disney и Amazon.

Об этом сообщает Reuters.

Это решение было принято после предварительного расследования нарушения поставщиками услуг антимонопольного законодательства, говорится в сообщении.

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Расследование имеет целью выясненить, нарушили ли провайдеры Netflix, Disney+, Amazon, BluTV, Exxen и Gain статью закона о конкуренции путем заключения эксклюзивных соглашений и других ограничительных соглашений и практик.

Напомним, соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Гастингс пожертвовал 2 миллиона долларов США на помощь Украине. Деньги пошли на счет американской организации White Stork, которую возглавляют ветераны и которая занимается оказанием экстренной помощи и логистикой.

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