Антимонопольный комитет Турции проверяет Netflix, Amazon и Disney — Finance.ua
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Антимонопольный комитет Турции проверяет Netflix, Amazon и Disney

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет Турции проверяет Netflix, Amazon и Disney
Антимонопольный комитет Турции проверяет Netflix, Amazon и Disney
Антимонопольный комитет Турции заявил, что начал расследование в отношении провайдеров подписных видеоуслуг, включая Netflix, Disney и Amazon.
Об этом сообщает Reuters.
Это решение было принято после предварительного расследования нарушения поставщиками услуг антимонопольного законодательства, говорится в сообщении.
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Расследование имеет целью выясненить, нарушили ли провайдеры Netflix, Disney+, Amazon, BluTV, Exxen и Gain статью закона о конкуренции путем заключения эксклюзивных соглашений и других ограничительных соглашений и практик.
Напомним, соучредитель стримингового сервиса Netflix Рид Гастингс пожертвовал 2 миллиона долларов США на помощь Украине. Деньги пошли на счет американской организации White Stork, которую возглавляют ветераны и которая занимается оказанием экстренной помощи и логистикой.
По материалам:
suspilne.media
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