Співзасновник Netflix передав $2 млн на військову допомогу Україні — Finance.ua

Співзасновник Netflix передав $2 млн на військову допомогу Україні Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

Співзасновник Netflix передав $2 млн на військову допомогу Україні

Це не перша пожертва Ріда Гастінгса — два роки тому він задонатив мільйон доларів на екстрену допомогу країні.

2 мільйони доларів США на допомогу Україні. Гроші пішли на рахунок американської організації White Stork. Вона очолюється ветеранами та займається наданням екстреної допомоги та логістикою, Співзасновник стрімінгового сервісу Netflix Рід Гастінгс пожертвувавГроші пішли на рахунок американської організації White Stork. Вона очолюється ветеранами та займається наданням екстреної допомоги та логістикою, пише Deadline.

Гроші будуть спрямовані на закупівлю систем глушення безпілотників, кожна з яких коштує до 6 000 доларів. Також кошти підуть на інші види допомоги військовим медикам на передовій.

Це не перша пожертва Ріда Гастингса на допомогу народу України. Два роки тому він задонатив 1 мільйон доларів на надзвичайну допомогу благодійній організації Razom.

Фокус За матеріалами:

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