В Нидерландах оштрафовали Netflix на €4,75 миллиона — Finance.ua

В Нидерландах оштрафовали Netflix на €4,75 миллиона

Нидерландский регулятор по защите данных оштрафовал Netflix на 4,75 млн евро за обработку личных данных клиентов без достаточного их информирования.

Об этом сообщает nltimes.nl

«Netflix оштрафован на 4,75 млн евро по обвинениям в том, что платформа не была прозрачной в обработке данных своих пользователей. Штраф объявлен Нидерландским органом защиты данных (DPA) в среду как результат жалобы, поданной австрийской группой защиты конфиденциальности None of your Business. Netflix выступает против штрафа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа Netflix не предоставила клиентам достаточной информации о том, что компания делает по их личным данным в период с 2018 по 2020 год.

Это касается информации, начиная от адресов электронной почты, телефонных номеров и платежных реквизитов, заканчивая данными о том, что и когда именно клиенты смотрят на платформе.

Й компании есть европейская штаб-квартира в Нидерландах, что сделало нидерландский DPA ответственным за рассмотрение жалобы. Организация начала расследование пять лет назад и определила, что Netflix не информировал людей о том, что компания делает с частными данными, какие именно данные передавались другим организациям, почему вообще эти данные передавались, как долго они хранились и как эти данные были защищены, указал регулятор.

Эта информация должна была быть включена в заявление о конфиденциальности компании. Отсутствие является нарушением европейских правил конфиденциальности в соответствии с Общим регламентом защиты данных (GDPR).

«Кроме того, клиенты не получили достаточной информации, когда они спрашивали Netflix, какие данные компания собирает о них», — отметил регулятор.

В настоящее время в Нидерландах насчитывается более 3 миллионов подписок на Netflix, то есть около половины населения страны. Это самая популярная стриминговая платформа в стране. Она конкурирует с Disney+, Videoland, HBO Max, Amazon Prime и Viaplay.

«Компании с оборотом в миллиарды евро и миллионами клиентов по всему миру следует должным образом объяснять своим клиентам, как она обрабатывает их персональные данные. Это должно быть совершенно понятно, особенно если клиент спрашивает об этом. И этого не было сделано должным образом», — заявил глава Нидерландского DPA Алейд Вольфсен.

None of Your Business сначала подала жалобу австрийскому регулятору, который затем передал дело в Нидерланды. Нидерландский DPA координировал расследование и размер штрафа с другими европейскими органами защиты данных.

Расследование было инициировано австрийской неправительственной организацией. Согласно европейским правилам, компании, обрабатывающие данные в нескольких странах ЕС, должны иметь дело только с одним органом защиты данных — в той стране, где располагается штаб-квартира компании. В случае Netflix этой страной являются Нидерланды.

